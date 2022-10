GF Vip, Marco Bellavia torna in studio: stasera il faccia a faccia con i concorrenti

Stasera, giovedì 20 ottobre, in prima serata su Canale 5 decimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Protagonista assoluto della serata è Marco Bellavia che torna in tv dopo il caso mediatico scaturito dal suo abbandono, deciso perché deriso e bullizzato da alcuni concorrenti. La vicenda aveva scatenato una vera e propria bufera social a favore dell’ex gieffino e contro il programma, accusato di non aver vigilato abbastanza sulle condizioni psicologiche di Bellavia nella Casa. Dopo il crollo psicologico oggi Bellavia si è ripreso completamente, è tranquillo e sereno ed è pronto a tornare in studio dove potrebbe avere la possibilità di un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini.

La serata porterà anche l'esito del televoto: chi tra Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà dovrà abbandonare la Casa?