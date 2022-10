Marco Bellavia torna al Gf Vip: "Grazie per aver parlato di salute mentale in tv. L'Italia ne aveva bisogno"

Marco Bellavia dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip, dopo appena due settimane, per un crollo emotivo dato da atti di bullismo nei suoi confronti, torna al Gf Vip e dopo aver scritto una lettera molto sentita ai suoi ex compagni di avventura la scosa settimana, questa volta ha deciso di mandare loro un video-messaggio. L'ex presentatore di Bim Bum Bam, infatti, ha registrato, direttamente a casa sua, un video che è stato poi mostrato all'inizio della settima puntata di Gf VIp ai suoi colleghi "vipponi" che hanno reagito con emotività alcuni, con indifferenza, altri.

"Marco si sta riprendendo lentamente, ha bisogno di un periodo di riposo - ha esordito Alfonso Signorini prima di mandare in onda il video-messaggio del presentatore - Sta a casa sua con i suoi affetti e dopo la lettera della scorsa settimana Marco ha deciso di rifarsi vivo mandando un video-messaggio dove parlerà dei suoi problemi nella casa".

Queste le parole di Bellavia:

"Voglio ringraziare mio figlio e anche te Alfonso per la solidarietà nei miei confronti. La gente mi vuole bene e questa cosa mi ha stupito perché non lo avrei mai immaginato. Questi problemi che tante persone hanno devono essere messi iù a fuoco. Oggi ero per strada, mi ha fermato una persona e mi ha detto: "Grazie per aver snocciolato la questione di problemi mentali in tv". Io non ho problemi mentali in maniera cronica ma ne ho avuto e bisognava parlarne. Nessuno, però, ne parla. Si parla di Covid, si parla di guerra ma noi (con problemi di salute mentale) esistiamo e questi problemi siamo in tanti ad averli. Mi stanno arrivando tanti messaggi di solidarietà. Io avrei preferito essere ancora nella casa a raccontare la mia storia ma lo farò".

Tanti i volti dei suoi compagni emozionati all'ascolto di queste parole e Alfonso Signorini ha poi commentato: "Marco ha saputo trasformare un'esperienza drammatica in qualcosa di bello, parlare di un problema che investe tante persone. Sono disagi psicologici che lui ha avuto sporadicamente nella sua vita e questo ha dato modo di parlarne in tv e per noi e per tutti è stato un passo importantissimo".

Anche Luca Salatino e George Ciupilan hanno commentato il messaggio di Bellavia, il primo ammettendo di aver sofferto di depressione in passato e il secondo di quanto ci sia bisogno di toccare questi temi, anche per i più giovani che ne soffrono.