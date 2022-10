"Marco Bellavia non se n'è andato per sua volontà". Bomba sul Gf Vip

È giallo sull'uscita di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip. L'annuncio del ritiro del concorrente è arrivato nel pomeriggio di oggi, ma non è chiaro se il conduttore abbia lasciato spontaneamente, oppure se la decisione di allontanarlo è stata presa dalla produzione del reality show di Canale 5. Se infatti in un primo momento tutto lasciava pensare che Marco avesse abbandonato la Casa a causa del suo malessere mentale, adesso il noto critico televisivo Davide Maggio avanza un'altra ipotesi: "Mi risulta - si legge in un tweet - che il ritiro di Bellavia non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente".

Se le parole di Maggio trovassero conferma, significherebbe che la redazione avrebbe deciso di andare incontro al concorrente, che nei giorni scorsi aveva manifestato disagio a restare nel loft di Cinecittà a causa dei problemi di ansia ed attacchi di panico da cui è afflitto. Questo però significherebbe anche che gli autori non sono stati capaci di valutare, in fase di casting, l'effettiva gravità della situazione in cui Bellavia versava. Ed è per questo che, su Twitter, molti telespettatori stanno accusando la produzione di non aver tutelato abbastanza l'uomo, bensì di averlo esposto al pericolo includendolo nel cast.

Una condizione psicologica, quella di Bellavia, che i coinquilini non sono stati capaci di capire fino in fondo, tanto da invitarlo ad uscire. Più comprensiva si era dimostrata Antonella Fiordelisi, ex schermitrice, il cui sostegno però non sarebbe bastato.