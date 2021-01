Gf Vip, Maria Teresa Ruta dopo il crollo incontra la figlia: "Mamma sei meravigliosa"

Sono stati giorni difficili per Maria Teresa Ruta e ovviamente Signorini non poteva non parlare dello sfogo della concorrente. Ma il conduttore non si è limitato a parlarne le ha fatto il verso, in modo scherzoso, urlando "Ora bastaaaaa!".

Maria Teresa Ruta e il suo malessere

La lite con Cecilia Capriotti e l'osservazione sul suo russare hanno portato la gioiosa Maria Teresa a esplodere. "Quattro mesi dentro quella Casa si fanno sentire - ha detto Alfonso a Ruta -. La finale si sta avvicinando ma quattro mesi sono lunghi. È un insieme. C’è la stanchezza che è umano avere e che leggo anche sui vostri volti. Ma credo sia legato anche un disagio che covava da dentro, a qualche incomprensione che ha cominciato a farsi sentire". Maria Teresa ha avuto modo di spiegare le sue ragioni e

anche di chiedere scusa: "Loro sono stati affettuosi, questo mio sfogo è stato il motivo per il quale si è riavvicinata Cecilia. Non ce l’ho con loro, ce l’ho a volte con me stessa".

La sorpresa a Maria Teresa

Per cercare di sollevare lo spirito a Maria Teresa Alfonso ha deciso di portare nella casa, per lei, una boccetta con l'acqua di colonia che suo padre utilizzava (anche se all'interno non c'era il profumo ma una crema) e anche la figlia Guenda con la quale si è stretta in un abbraccio "Non sei brutta, non voglio più sentirtelo dire: sei bellissima. Il pubblico ti ama. Sei la parte migliore di noi. Sei meravigliosa, mamma".