Gf Vip, rivelazione di Maria Teresa Ruta: "Quando ero sposata ho incontrato un altro uomo"

(Nel video Maria Teresa Ruta parla di Amedeo Goria)

Con lo zampino di Giacomo Urtis, nella Casa del Grande Fratello Vip stanno venendo fuori gossip molto succosi. Il noto medico estetico, entrato per comunicare di tanto in tanto delle gustose indiscrezioni, riesce a strappare ai concorrenti rivelazioni scottanti.

Amedeo Goria e il pranzo con Franceska Pepe

L'ultima 'vittima' è Maria Teresa Ruta, interpellata da Urtis su un presunto incontro tra Amedeo Goria e Franceska Pepe, che sarebbe avvenuto in questi giorni in un ristorante di Roma. La conduttrice non ha dubbi sull'ex marito: "Verissimo, ne sono certa. So anche il ristorante". La Ruta dimostra di conoscerlo molto bene, anche a tavola: "Avranno ordinato carciofi, una bistecca. Poi sicuro le avrà fatto prendere anche il dolce, lui avrà preso il tiramisù". "Amedeo ti prende per la gola?" chiede Urtis e lei risponde ridendo: "Ti prende comunque". Maria Teresa a quel punto continua a parlare dell'ex marito: "È galante. Ti apre lo sportello, ti porta a cena, ti manda i fiori, ma aspetta, non prende subito l'iniziativa. Fa molti complimenti, che poi se vuoi scambi per altro. Non va mai oltre lui, poi se l'altra persona gli si butta addosso sì".

Maria Teresa Ruta: "Roberto è diverso da Amedeo, è monogamo"

Quello tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stato un grande amore, ma dopo la delusione per la fine del loro matrimonio - e dei tradimenti subiti - la conduttrice ha ritrovato il sorriso grazie a Roberto, l'attuale compagno. Un uomo con cui ha messo da subito le cose in chiaro: "C'è differenza tra Roberto e Amedeo. Roberto è monogamo - spiega -Ad Amedeo piace fare il piacione, poi se l'altra persona vuole andare oltre non è che si ricorda che ha impegni o cose così ecco. Roberto è diverso, anche perché se no lo ammazzo. Ho già avuto uno che m'ha messo le corna, basta. Abbiamo messo dei paletti, il primo è quello di non tradirmi. Io non tradisco e desidero non essere tradita. Per me è fondamentale, puoi dirmi che hai bisogno di tempo, ci sta, no che va con un'altra".

Maria Teresa Ruta: "Mentre ero sposata ho incontrato un uomo che poteva essere l'uomo della mia vita"

Maria Teresa Ruta non accetta il tradimento e lei stessa se ne è tenuta alla larga in passato, come racconta: "Mentre ero sposata ho incontrato un uomo che poteva essere anche un uomo della mia vita. Era più completo del padre dei miei figli, ma non l'ho mai frequentato. Ci ho lavorato insieme, ho detto 'perché non l'ho conosciuto prima' ma mi sono allontanata, perché non si fa". Infine: "Per me il tradimento è anche una chat, non ci sto. Vieni a casa, ti cucino, ti lavo i calzini, vengo a letto con te e poi chatti con un'altra? Io nella mia imperfezione ti offro qualche qualità, tra cui il rispetto. Stare insieme è un impegno nei confronti di un'altra persona".