Gf Vip, Amedeo Goria a Maria Teresa Ruta: "Io ti amerò per sempre"

Ben 21 nomination per Maria Teresa Ruta, ma tra pianti, liti e tante risate la showgirl è riuscita a superare una dopo l'altra tutte le difficoltà. Questa sera per Maria Teresa una sorpresa inaspettata per la quale non ha saputo trattenere le lacrime. Guenda Goria già da tempo aveva manifestato la volontà di rivedere i genitori insieme e se non insieme almeno "a quel rapporto amichevole che c'era prima" e quasi a voler esaudire il desiderio della figlia Amedeo Goria ha registrato un videomessaggio per l'ex moglie e madre dei suoi figli.

Il videomessaggio di Amedeo Goria per Maria Teresa Ruta

Emozionato e con gli occhi talvolta lucidi Amedeo Goria ha dedicato alcune dolci parole d'amore a Maria Teresa: "Io non posso mai volerti male, io ti vorrò sempre bene perché tu mi hai dato due stelle meravigliose come i nostri figli. E questo rimarrà sempre. Io ti amerò per sempre".

Maria Teresa Ruta ha risposto: "Conosco la sua voce, la sua modulazione della voce, come cambia: è sincero. So dove prende le sue emozioni".

Il risultato del televoto per Maria Teresa e Samantha De Grenet

Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet erano al televoto. Anche questa volta Ruta è stata salvata, ma nessuno lascerà la casa questa settimana: Samantha sarà la prima concorrente al televoto nella prossima puntata.