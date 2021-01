Gf Vip, Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime per il compagno

(Nel video Maria Teresa si sfoga con Stefania)

Il Grande Fratello Vip finirà il 1 marzo. Davanti ai concorrenti ci sono altre 5 settimane da trascorrere nella Casa e i veterani stanno cedendo. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono rimasti sbigottiti dopo l'annuncio di Alfonso Signorini, ma a sprofondare in una brutta crisi è Maria Teresa Ruta.

La conduttrice stanotte si è sfogata con Stefania. Il suo pensiero va al compagno, Roberto Zappulla, temendo che in questo momento possa avere bisogno di lei. "Per mia mamma l'anno scorso il Grande Fratello è stato terapeutico, perché non le è venuta quella depressione che di solito le viene a gennaio. L'ho fatto per lei. Poi c'è stato l'incidente di mio fratello. Roberto mi ha detto 'vai' e allora sono andata. Però adesso il mio posto sarebbe vicino a lui".

Stefania la incoraggia, spronandola ad andare avanti, ma Maria Teresa non trattiene le lacrime: "L'ho fatto per Guenda, per mia mamma, per mio fratello, ma adesso dovrei uscire per la persona che amo. Dovrei essere al suo fianco. Lui adesso è lì da solo, che aspetta dietro la porta". La mancanza è forte e se dovesse ascoltare i suoi desideri la Ruta uscirebbe subito, ma resta per il pubblico, che ha sempre dimostrato di volerla in Casa fino alla fine: "Sono orgogliosa del mio percorso, 19 nomination gliele devo al pubblico, lo so".

Maria Teresa Ruta sulla figlia Guenda: "Avrei preferito restasse, poteva essere una terapia per lei"

Il pensiero di Maria Teresa Ruta va anche alla figlia Guenda, uscita qualche settimana dopo il loro ingresso: "Da un punto di vista egoistico avrei preferito che lei restasse qui, poteva essere una grande terapia per lei che ha questo animo infranto". "Sarà sicuramente una terapia anche stare fuori, farsi conoscere" la tranquillizza Stefania Orlando.