Gf Vip, Guenda Goria choc: "Mamma ci abbandonò da piccoli per un uomo". Maria Teresa Ruta (non) si scusa in diretta

"Oggi è bello stare l'una accanto all'altra, ma ho faticato a perdonarla". Così Guenda Goria rivela per la prima volta l'allontanamento della madre Maria Teresa Ruta. La conduttrice ha preso le distanze dalla figlia, all'epoca 17enne, e al fratello 14enne, per amore di un uomo di nome Roberto. "Mi chiedono ancora oggi perché chiamo mia madre, io rispondo perché è mia mamma e la amo tantissimo", dice in preda alla commozione.

Guenda Goria: "Mamma mi ha abbandonata"

"Oggi il nostro rapporto è riconciliato, ma non è stato sempre rose e fiori - spiega Guenda - Ho avuto un'infanzia tosta perché dovevo studiare ed essere la prima della classe, tra studio e danza. Sentivo che i miei genitori mi amavano se ero la più brava. A un certo punto mamma ha conosciuto Roberto, il suo grande amore, e se ne è andata perché voleva seguire la sua felicità e io ho capito che la sua felicità non comprendeva noi. Ho fatto da mamma per mio fratello. Alla sera, a casa, c'eravamo noi due da soli. Abbiamo vissuto un secondo abbandono perché il primo lo avevamo vissuto con papà (il giornalista Amedeo Goria, ndr): prima ho recuperato il rapporto con papà, poi con lei". La ragazza aggiunge che la mamma avrebbe persino staccato le fotografie dalle pareti di casa.

Maria Teresa Ruta conferma: "Non volevo essere ingombrante"

Incalzata da Alfonso Signorini, Ruta replica: "Io mi sono resa conto solo dopo di quello che potevano soffrire perché vengo da una famiglia di militari e bisogna essere preparati alla vita. Essere figli di due genitori noti era fuorviante: ai cosiddetti 'figli di' viene chiesto il doppio. Non volevo essere invadente. Io sono sempre stata al loro fianco, ho lavorato e fatto cose rocambolesche per loro. In America a 16 anni i ragazzi vanno al college. Ho sensi di colpa enormi, poteva andarmi peggio e invece sono venuti su due ragazzi meravigliosi. Tornavo a casa una volta a settimana, non ci sono mai stati segreti. Trovavo fogli di carta che portavo alla grafologa per capire se i miei figli stavano bene". E ancora: "Non volevo imporre loro una figura maschile (Roberto, ndr) finché non ero sicura che fosse la persona giusta".

In studio c'è Antonella Elia, opinionista che ha perso la madre da bambina. "Io sono stata abbandonata a 17 anni dalla mia seconda mamma - dice tra le lacrime - ma io in quei due mesi mi sono sentita male. Essere lasciati soli a 17 anni è stato terribile".

Guenda Goria star del Gf Vip

Intanto su Twitter il nome di Guenda volta tra i trend topic. E' lei, con la sua intelligenza e la sua sensibilità, ad attestarsi come uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione. Sarà lei la vincitrice?

