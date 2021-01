Maria Teresa Ruta, il doloroso passato viene a galla: “Ho perso un figlio”

(GF Vip, Maria Teresa Ruta si confida tra le lacrime)

Maria Teresa Ruta non sembra reggere alla distanza dagli affetti più cari: la scelta di prorogare ulteriormente la fine del GF Vip fino a fine febbraio ha gettato la concorrente in uno stato di profonda frustrazione, sfociata in un pianto che ai compagni di questo infinito reality ha rivelato ricordi di un episodio del passato difficile da dimenticare. La sorpresa che il programma ha organizzato per la conduttrice durante l’ultima diretta televisiva, se da un lato ha placato per un po’ la sua tristezza, dall’altro sembra aver acuito la difficoltà di sopportare ancora la nostalgia di sua madre e di suo fratello: “Magari lei è contenta, ma almeno la vedo…” ha confidato la concorrente prima di addentrarsi nel doloroso accenno alla perdita del suo primo figlio di cui ricorre in questi giorni l’anniversario.

Maria Teresa Ruta in lacrime “Successe a gennaio, sono angosciata”

“Gennaio è un mese brutto per me… Il 30, 31. Ho paura sempre quando arriva la fine di gennaio”, ha rivelato Maria Teresa Ruta ai compagni nello sconforto del momento. “Un paio di episodi… Incidenti, la perdita del mio primo figlio. Mi angoscia, non finisce mai. Non mi ha mai portato bene”, ha aggiunto ancora rispondendo a Tommaso Zorzi che le ha chiesto i motivi di quel dolore. Nessuno dei presenti ha voluto indagare ancora sugli episodi a cui Maria Teresa ha fatto riferimento. “Non devi scusarti”, si sono limitati ad assicurare all’amica, apparsa notevolmente turbata da un ricordo tanto difficile da sopportare e raccontato adesso per la prima volta.