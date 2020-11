Maria Teresa Ruta, la sorpresa del figlio: "Da piccolo sembrava di non averti, anche se mi sono preoccupata molto per la tua malattia"

La ventiduesima puntata del Gf Vip è iniziata con una sorpresa per Maria Teresa Ruta. Dopo l'annuncio di Signorini che i vipponi "non passeranno il Natale da soli", il conduttore ha mostrato alla Ruta il video del figlio Gian Amedeo, noto per essere molto riservato.

La concorrente è poi stata mandata fuori dalla Casa e a sorpresa è arrivato il figlio che ha confessato che per lui "sia un grande passo".

"Ho visto che i sensi di colpa ti hanno mandato un po' giù perché quando ero piccolo non abbiamo passato molto tempo insieme, ma nel tempo che abbiamo passato insieme mi hai trasmesso molto, come la passione per la vita e il prenderla sempre di petto e con il sorriso. Fuori stiamo tutti bene, Roberto è diventato un patito del Gf, nonna, l'ho sentita per la ricetta delle polpette, sta bene e anche lo zio" ha spiegato il giovane ingegnere.

"Sei un figlio stupendo. Sei il figlio che tutti i genitori vorrebbero avere, anche perché da bambino sembrava di non averti - ha commentato Maria Teresa -. Il tuo carattere è straordinario perché sei riflessivo, sensibile e non parli. Lo so che c'ero di più talvolta per tua sorella, ma perché abbiamo più cose in comune. Mi hai sempre sorpresa, stupita, con le tue decisioni talvolta difficili".

Signorini è poi intervenuto e ha chiesto a Gian Amedeo che tipo di bambino è stato, "Sono sempre stato riservato, meno espansivo e affettivo. Amare non è facile ma anche farsi amare è molto difficile, forse ti ho reso anche la vita più difficile".

"Noi eravamo molto preoccupati Gian Amedeo è nato con un'attività elettrica disturbativa continuativa. Cosa vuol dire? Quando andiamo a letto a volte noi siamo talmente stanchi che sentiamo una piccola scossa elettrica, ecco lui da bambino aveva una scossa ogni 20 secondi ed è stata una cosa che abbiamo dovuto curare fino ai 9 anni". "E' la dimostrazione che gli ostacoli si possono sempre superare" ha commentato Signorini.

"Da molto tempo non la chiamavo mamma - ha affermato Gian Amedeo rispondendo al conduttore -prima durante l'adolescenza per distaccarmi dai genitori e poi è diventata un'abitudine, questa sera rischio!".