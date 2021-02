Gf Vip, Malgioglio contro Ruta: "Maria Teresa è una grande attrice. Noi omosessuali soffriamo molto"

Maria Teresa Ruta di nuovo al centro della discussione: tra i Tre moschettieri della casa, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, qualcosa si è incrinato dopo l'incontro di Ruta con Baccini. Il cantautore ha raccontato una versione molto diversa rispetto a quella di Maria Teresa e ciò ha portato Tommaso e Stefania ad allontanarsi.

"Siamo rimasti un po' basiti - ha spiegato Orlando -. Aveva raccontato di una settimana insieme a Baccini e non era vero. Non è stata solo la nostra impressione, ma di tutti". "Ci rimango male perché noi non le abbiamo mai detto bugie" ha concluso Tommaso. E anche se tutti e tre affermano di essersi chiariti i rapporti rimangono incrinati.

Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio: il confronto in studio

Alfonso Signorini ha chiamato in studio Maria Teresa Ruta per un ultimo, e forse non definitivo, confronto tra la giornalista e Malgioglio. Nella scorsa puntata Cristiano aveva accusato Ruta di essere "falsa". "Caro Cristiano io sono rimasta scioccata quando sei andato via - ha iniziato la concorrente -, non ho neanche capito perché sei stato nominato, eri una ventata di allegria e generosità, con te ci siamo detti delle cose bellissime, quando mi hai fatto quell'intervista in lavatrice piuttosto piccante e ficcante, mi hai detto che ero trasparente".

Ma Malgioglio è stato meno dolce e ha subito attaccato: "Io quando dico qualcosa, lo dico direttamente. La cosa che mi ha fatto stare male, è il tuo commento a quella clip con Tommaso, perché noi omosessuali soffriamo sempre, e in particolare quando dici che volevo mettermi in mostra, sono quarant'anni che mi metto in mostra, non avevo bisogno di fare lo show. Questo non me lo aspettavo da te. Tu sei una grande stratega, i reality hanno bisogno di personaggi come te, tu fai sempre la vittima, perché piangi con niente". Maria Teresa quindi ha cercato di far valere la sua parola intervenendo: "Tu hai detto delle cose, che sono un'attrice, una stratega. Se tu pensi che io sia falsa, potrei pensare che anche quel siparietto potrebbe essere falso, io stavo rispondendo alle tue accuse non ho mai detto che fosse falso, ma che potrebbe esserlo. Abbiamo gli stessi diritti di replica. Io non sono un'attrice, non me l'hanno fatto fare perché non sono capace".

Pupo e Guenda a difesa di Maria Teresa

A difendere la concorrente ci pensano Pupo e la figlia. Il primo è intervenuto sottolineando che "Tutti qui abbiamo bisogno di visibilità è il nostro lavoro che lo chiede. In questo modo il confine tra realtà e menzogna è molto labile, quindi è legittimo che lei pensi questo Cristiano". "Mia mamma - ha aggiunto Guenda Goria - è amata perché non sempre lineare, perché conosce il dolore della vita e reagisce così, con questo grande sorriso".