Gf Vip, Maria Teresa Ruta vittima di molestie sul lavoro, il marito: "Per una volta ti avrei perdonata"

Maria Teresa Ruta durante la settimana si è confidata con Giulia Salemi su alcune avances sul posto di lavoro. La prima avvenne quando aveva 18 anni, la seconda nel 1991 e la terza quando aveva 45 anni. Questa in particolare fu veramente improvvisa. "Era l'anno in cui avevo vinto il Telegatto, per me era molto importante - ha spiegato -. Lui era un uomo molto importante dell tv, mi disse che voleva parlare di un mio programma e mi disse che mi avrebbe raggiunta in stanza. Quando mi vide mi chiese 'come mai ancora vestita?'. Io sono sempre riuscita a uscirne. Non è mai successo niente. Ma ho voluto raccontarlo perché qui vedo che ci sono molte ragazze che non sanno come reagire. Io volevo mostrare che si può sempre trovare un modo".

"Quello che più mi ha colpito nel tuo racconto è stata la reazione di tuo marito - le ha chiesto Alfonso - Amedeo Goria, cosa ti disse?".

"Lui mi ha detto che il programma sarebbe stato importantissimo e che mi avrebbe perdonata. Una volta soltanto, cosa vuoi che sia, di fronte a una grande opportunità. L’ha detto con amore, penso che l’abbia detto per sentirsi dire che lo amavo. Penso sempre il bene."

La figlia Gloria, in studio, quando ha sentito quelle parole ha scosso la testa, in segno di dissenso, e si è messa le mani sul volto.

Il racconto delle altre concorrenti

Giulia Salemi ha raccontato di aver avuto delle richieste non consone due volte, anche Stefania Orlando ha ammesso di essere stata vittima nella sua vita di questo tipo di attenzioni indesiderate.