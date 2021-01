Maria Teresa Ruta piange e urla contro tutti: “Mi avete rotto i cogli**i!”. La figlia Guenda interviene via social

Crollo emotivo per la conduttrice, presa di mira da Cecilia Capriotti infastidita dalla sua nomination. "Spero possa tornare più forte di prima", il commento della figlia in una storia Instagram

Un crollo nervoso con tanto di lacrime e urla ha segnato lo stato emotivo di Maria Teresa Ruta, scoppiata in una crisi esasperata dopo una lite con Cecilia Capriotti. Offesa dalla sua nomination nell’ultima puntata del GF Vip, l’influencer le ha lanciato una battutina durante la cena: "Stanotte qualcuno russava nella camera…", ha affermato Capriotti riferendosi alla conduttrice che, poco dopo, ha iniziato a sfogarsi furiosamente in piscina.

“Mi sono rotta i cogl***i”, ha gridato piangendo: “Basta, se non mi volete mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip”. Immediato l’intervento di Tommaso Zorzi che l’ha raggiunta per placarla, ma alla fine è stata Stefania Orlando a riuscire a tranquillizzarla: "Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa".

Maria Teresa Ruta piange e urla nella Casa: la reazione della figlia Guenda

Poco dopo il duro sfogo di Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda Goria è intervenuta sui social per commentare l’accaduto: “Non mi spiace che si sfoghi, almeno non tiene tutto dentro”, ha affermato la donna già concorrente insieme alla madre del GF Vip: “Tende a voler andare accordo con tutti e piacere a tutti, ma è un’utopia. Per antonomasia il GF è un gioco ad eliminazione, tutto contro tutti...”.

“Non mi preoccupo più di tanto”, ha aggiunto ancora, quando litigava von me da adolescente era così. Non si può piacere a tutti, spero che dopo lo sfogo possa tornare più forte di prima”.

(Di seguito una delle storie Instagram di Guenda Goria)

Cecilia Capriotti replica dopo la crisi di Maria Teresa Ruta: “Non mi sento in colpa”

Dopo la crisi tanto forte di Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi ha parlato con Cecilia Capriotti che, dal canto suo, ha affermato di non ritenersi in colpa per quanto accaduto “Adesso addirittura è colpa mia di questa storia? Io oggi non le ho detto nulla. Le ho risposto male? No, no, no, non ci casco. Da essere io offesa, adesso offesa lei? Non ci casco, ti adoro, ma non voglio sentirti. A questi giochetti che fate non ci casco. Tutto il giorno che sto male io e ora è lei la vittima?”. Cecilia ha ribadito di essere rimasta male per essere stata nominata dalla compagna con cui si era confidata nei giorni scorsi, credendo di aver intrecciato un bel rapporto di fiducia con lei: “Sto male da ieri per quello che mi ha fatto. Mi ha fatto confidare assurde e poi mi ha detto che mi ha nominata perché non ci parliamo”.

“Nemmeno mia madre tratto con lo stesso rispetto”, ha aggiunto ancora: “Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. (…) Mi è sembrata una reazione infantile. Lei si meraviglia che ci sono rimasta male e allora io mi meraviglio che lei fa queste cose e che mi nomina anche. Io sono vittima di quello che mi ha fatto. Non ho chiuso occhio per colpa sua”.

Nella notte tra Maria Teresa e Cecilia c’è stato un chiarimento: “A me fa soffrire quello che mi hai fatto tu. Chiariamo anche che non è colpa mia il tuo sfogo. Mi sono sentita tradita, io qui dentro ti ho confidato cose che non sa nessuno”, ha affermato piangendo l’influencer… Pace fatta, dunque. Almeno per ora.

"Sono lucida perchè ho la coscienza apposto. Non mi sento in colpa di nulla, rifarei tutto. Che non passi il messaggio che io mi sono lamentata del russare perchè poi mi incazzo, non mi piacciono questi giochini" #mtrvip #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/SxqkP8PORX — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 12, 2021