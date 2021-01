Gf Vip, Maria Teresa Ruta e le avances del Principe Alberto di Monaco: "Ho rifiutato perché sposata"

Le rivelazioni regali della prima puntata del 2021 del Gf Vip hanno sconvolto il pubblico e coinvolto Maria Teresa Ruta e il Principe Alberto di Monaco. Incalzata da Signorini, Maria Teresa, con un vestito bianco, ha rivelato un episodio esilarante quanto sconvolgente proprio durante i primi minuti di trasmissione.

Il conduttore ha quindi chiesto conferma o smentita alla Ruta riguardo a questo argomento. "Assolutamente sì - ha risposto Maria Teresa -. C'era questa serata di gala, ha scelto me... cioè mi hanno portata lì, ero seduta accanto a lui, abbiamo chiacchierato tutta la sera, c'era da fare il primo ballo, lui ha chiesto a me di ballare. Avevo un abito bellissimo, devo dire, quella sera e facevo la mia bella figura. Poi siamo andati in un night e poi abbiamo chiacchierato tanto e mi ha chiesto se mi volevo fermare o se la macchina doveva riportarmi a Milano, ho detto che se la macchina mi portava a Milano era meglio perché ero una donna sposata".

Maria Teresa Ruta e l'ex marito Amedeo Goria

Sulla fedeltà di Maria Teresa Ruta non ci sono mai stati dubbi e questo racconto sul Principe Alberto l'ha confermata, ma sull'ex marito, Amedeo Goria, e padre dei suoi figli non si può dire lo stesso. Ospite di Barbara d’Urso, a ottobre, Goria ammise i suoi errori. “Le mie colpe me le sono sempre prese”, ha spiegato il giornalista: “Al 70 per cento ha ragione lei, il matrimonio è finito più per colpa mia, perché sono stato io ad avere delle leggerezze nel nostro rapporto, per questo non posso rimproverarla di nulla. Se l’ho tradita? Probabilmente è successo. Ma non è storia attuale, ormai siamo divorziati da tanti anni e non l'ho mai negato”.