Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime e rivela la promessa fatta al marito Roberto Zappulla

(Maria Teresa Ruta parla della promessa fatta al marito Roberto Zappulla)

Anche per Maria Teresa Ruta non è facile accettare il pensiero di restare nella Casa del Grande Fratello oltre il tempo stabilito, decisione presa dalla produzione che ha prolungato il reality fino a febbraio 2021. Dopo Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Tommasi Zorzi, anche la conduttrice ha iniziato a dare cenni di stanchezza, sfogati in un pianto suscitato dalla nostalgia per il marito Roberto Zappulla a cui, prima di iniziare la sua avventura televisiva, aveva fato una promessa.

Maria Teresa Ruta piange per il marito Roberto Zappulla

“Io avevo fatto una promessa a Roberto, gli avevo detto che sarei stata poco nella casa”, ha detto in lacrime Maria Teresa Ruta a Enock Barwuha che tentava di consolarla: “Gli ho detto: ‘Tanto lo sai, con il carattere che ho vado subito in nomination'. E infatti, è stato così”. Poi il pensiero di una permanenza che potrebbe rivelarsi troppo lunga e quello su una routine di coppia che raramente li ha visti lontani per così tanto tempo.

“Noi ci siamo conosciuti nel 2006, a gennaio, siamo sempre stati insieme. Abbiamo fatto una scelta diversa, di stare 24 ore sempre insieme. Lui lavora e io vado dove lavora lui, lui fa lo stesso con me. Stiamo sempre insieme, facciamo tutto insieme. Abbiamo scelto questo, perché siamo due persone che hanno vissuto sempre da sole”, ha confidato Maria Teresa: “Ci siamo trovati e ci siamo detti: ‘Abbiamo 50 anni, adesso stiamo sempre insieme e ci godiamo la vita‘. Io in genere non mollo mai, ma devo pensare anche a lui”.

La conduttrice ha anche rivelato che il marito non voleva che lei partecipasse al Grande Fratello Vip: “Mi ha tenuto il muso per un mese perché non voleva stare da solo, aveva paura che voi non mi capiste. Sa come sono fatta e quindi aveva paura. Lui da solo si sente perso. Io gli ho promesso: ‘Al limite va avanti Guenda', non sapevo di non poter scegliere”, ha aggiunto, lasciando immaginare che per amore del suo uomo possa propendere per un abbandono della Casa prima del tempo.