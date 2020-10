Gf Vip, Maria Teresa Ruta crolla e racconta in lacrime il tentato stupro

Dopo la diretta di venerdì, Maria Teresa Ruta ha un grande conflitto interiore. Teme di essere sbottata contro Matilde Brandi ingiustificatamente: durante la puntata, infatti, ha tirato fuori vecchie tensioni lavorative che la ballerina aveva addirittura dimenticato, tra cui la conduzione di un programma culinario che la Ruta le avrebbe soffiato qualche anno prima.

A notte fonda, in camera con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, si sfoga: "Non è da me comportarmi così. Non so cosa mi scatta dentro, succede da quando ero alle elementari. Lei (Matilde, ndr) è così voluta bene da tutti e mi è venuta fuori questa cosa di quando ero bambina, che avrei voluto essere la prima della classe e non ci riuscivo mai". Una sensazione di invidia e inadeguatezza incontrollata per cui prova vergogna e dispiacere, ma è poco dopo, rimasta sola con Tommy, che tira fuori un vecchio mostro: "Ho un fratello e una famiglia stupenda, non si può avere tutto dalla vita. C'è una cosa che mi porto dentro - racconta in lacrime - Maurizio Costanzo me lo diceva che dovevo andare in analisi e risolvere questo problema, perché altrimenti non sarei mai andata avanti. Aveva ragione, ma io non voglio sapere del mio passato. Voglio dimenticare cosa è successo. Dopo che hanno tentato di stuprarmi, avevo vent'anni, sai quando ho fatto l'amore per la prima volta? A 24 con il papà di Guenda. Non l'avevo detto a nessuno". Un racconto choc che lascia Tommaso senza parole e che viene censurato dal Grande Fratello. A pubblicare le immagini 'rubate' Trash Italiano sui social.

Maria Teresa Ruta si scusa con Matilde e tutti gli altri

Dopo il crollo emotivo e il lungo sfogo, Maria Teresa Ruta raggiunge gli altri vip in cucina e chiede scusa, in particolare a Matilde Brandi: "Chiedo scusa a lei, ma a chiunque poteva essere al suo posto. Da sempre ho cercato di essere la prima della classe, ho cercato di entrare in un gruppo ed essere la più amata. Da bambina salivo sui tavoli e ballavo, cercavo di attirare l'attenzione, ero matta come lo sono adesso. Per tanti anni ho fatto la Ruta, molti di voi non la conoscono perché non eravate nati. Ero molto rigorosa, molto rigida, molto attenta. Poi il lavoro mi è stato portato via, anche in maniera poco bella - racconta ancora, di nuovo commossa - ho sofferto tantissimo. Chiedo scusa a Matilde. Vedendola molto amata da tutti voi, mi ha fatto soffrire". L'abbraccio che poi la Brandi va a darle mette a tacere ogni inquietudine.