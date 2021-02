Maria Teresa Ruta eliminata dal GF Vip, i fan furiosi: “Non meritava di uscire”

Maria Teresa Ruta ha dovuto dire addio alla possibilità di vincere questa movimentata edizione del GF Vip a un passo dalla sua conclusione. Dopo cinque mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, la conduttrice ha abbandonato il gioco nella puntata di ieri, venerdì 12 febbraio, per decisione di un televoto che, al suo posto, ha salvato Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Il verdetto, oltre a suscitare l’amarezza della diretta interessata e quella furiosa di Guenda Goria che subito ha lamentato l’accanimento di tutti nei confronti della madre, ha generato un’ondata di sconcerto tra i telespettatori che, sui social, stanno lamentando la scelta di escludere dalla rosa dei finalisti la concorrente considerata la più meritevole della vittoria.

Maria Teresa Ruta eliminata dal GF Vip: i fan appoggiano Guenda Goria

“Bentornata. Sei la vincitrice dei nostri cuori” è il messaggio scritto da Guenda Goria a corredo di una foto che la mostra abbracciare Maria Teresa Ruta all’indomani della sua clamorosa eliminazione dal GF Vip. Una definizione, quella della figlia della ex concorrente che sta incontrando il sostegno di tantissimi fan, tutti concordi nel definire la conduttrice come la vincitrice morale del programma. “La tua mamma ha un sacco di persone che le vogliono un bene dell’anima e che la volevano in casa ancora”, scrive qualcuno; “Non meritava di uscire” aggiunge qualcun altro; Questa eliminazione è una vergogna” rincara chi proprio non accetta il verdetto che ha decretato la sua eliminazione.

E commenti dello stesso tenore viaggiano su Twitter dove per ore il nome di Maria Teresa Ruta è stato tra i trend del social network dopo una diretta televisiva che ha sconvolto anche gli animi dei concorrenti rimasti, tutti coinvolti in un’animata discussione notturna che ha indotto Tommaso Zorzi a tentare di uscire dalla Casa.

no comunque l'eliminazione di Maria Teresa mi ha abbastanza traumatizza #MariaTeresaRuta #GFvip — marti ? orsa sei speciale (@girlflame_) February 13, 2021

A: "l'eliminata è Maria Teresa"

IO SCIOCCATA ?

ultimamente era parsa un po falsa ma sinceramente non me lo aspettavo rispetto a Samantha almeno.. #GFVIP #MariaTeresaRuta pic.twitter.com/NmjwuVT988 — Wendy? (@Wendy_02_) February 13, 2021

Il Grande Fratello per me è finito ieri. Non guarderò nemmeno più una puntata anche perché sanno già chi far vincere e chi no... detto questo è stato bello commentare con voi?? grazie di tutto ?? #gfvip #gf #MariaTeresaRuta — macosanesaitu?!? (@TrashEmily) February 13, 2021

Maria Teresa Ruta eliminata dal GF Vip: la reazione

Comunicato il verdetto della sua eliminazione, Maria Teresa Ruta ha reagito in modo piuttosto duro, incamminandosi verso la porta d'uscita senza salutare i suoi compagni. "Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta", il commento di Alfonso Signorini. "Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre, 22 volte", ha replicato la conduttrice, sostenuta dalla figlia Guenda che, in studio, ha manifestato tutta la sua rabbia per il comportamento dei compagni accusati di essersi accaniti contro di lei.