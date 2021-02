Gf Vip, il confronto dolce-amaro tra Maria Teresa, Stefania e Tommaso

L'uscita di Maria Teresa dalla casa del Gf Vip ha sconvolto tutti, anche se dopo 22 nomination forse non era così scontato. Signorini, vista anche la sua frettolosa uscita, ha deciso di concedere alla ex-concorrente un confronto con due dei coinquilini, per lei importantissimi: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Stefania e Tommaso incontrano Maria Teresa Ruta

Nel giardino della Casa i tre si sono incontrati e hanno parlato sia dell'uscita veloce e risentita di Ruta e di cosa lei, una volta uscita, ha ascoltato. "Sono qui perché mi mancate ma io confidavo in voi due, eravate i miei amici, però io sono arrabbiata con me stessa. Ma ho puntato tutto sull'amicizia. Sono scappata perché mi sarei messa piangere. Mi sono sentita tradita, isolata, mi sono sentita tradita dal loro silenzio. Ho visto anche dei video su di voi", ha spiegato senza prendere fiato Maria Teresa. I due amici hanno risposto cercando di far capire che la posizione di Maria Teresa fosse troppo estrema, nessuno l'ha isolata, anzi: "Nelle ultime settimane, abbiamo notato da parte tua un atteggiamento diverso, ma noi non ti abbiamo mai isolato".

L'ultimo episodio ad aver lasciato perplessi i coinquilini è stata la verità, poi in parte ritrattata, sul flirt con Baccini. "Eravate miei amici. Sono stata me stessa ma nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto male. Con te, Tommaso, aspettavo che tu mi dicessi qualcosa. Sono qui anche perché lo devo a questo pubblico che mi ama e mi ha chiesto di farmi valere. Quando parlo di voi, dico che vi voglio bene".

Gf Vip, Guenda Goria contro tutti dopo l'eliminazione della madre

Nella scorsa puntata, subito dopo il verdetto, Guenda è scoppiata in un pianto di rabbia per la madre. E quando Signorini le ha chiesto se volesse dire qualcosa non si è tirata indietro, anzi: "Non ho parole, sono arrabaita nera. Mamma è stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Non è giusto perché mia madre meritava la finale. Vi site accaniti tutti contro di lei perché è facile prendersela con lei, perché lei sorride sempre. Non è giusto, sono arrabbiata nera. Sono molto più dispiaciuta per la sua eliminazione che per la mia. Non è giusto che mia mamma non sia in finale insieme agli altri". Da sottolineare l'applauso e l'ovazione di consensi mentre Guenda parlava.