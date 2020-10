Gf Vip, tra Enock e Guenda si mette Balotelli: "Almeno noi i problemi familiari li teniamo per noi"

L'ingresso di Mario Balotelli nella Casa del Grande Fratello Vip, venerdì scorso, per salutare suo fratello, fa ancora parlare, o meglio, discutere. La battutaccia rifilata gratuitamente a Dayane Mello - per la quale il calciatore ha chiesto scusa - non va ancora giù a parecchi e Guenda Goria, l'altra sera, ha preso di petto Enock, "colpevole", secondo lei, di non essersi dissociato pubblicamente da quanto accaduto, non prendendo posizione. Un battibecco esploso in una furiosa lite tra i due, buon pane per i denti di Alfonso Signorini, che durante la diretta di ieri sera è tornato sull'argomento.

Il tweet di Mario Balotelli contro Guenda Goria

Enock resta sulle sue posizioni, quella frase non l'ha detta lui e il responsabile si è scusato. Fine della storia. Oppure no, visto che per oltre 24 ore sui social si richiedeva a gran voce l'espulsione di Balotelli junior. In sua difesa arriva a gamba tesa Super Mario, autore di un velenoso tweet: "Ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento, ma quando lo fanno gli altri? Mah! Almeno i problemi familiari noi abbiamo l'educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari. Tutti predicano bene e razzolano male e in più giudicano".

#gfvip ma quando alza la voce mio fratello patatrak! Aggressivo, violento ma quando lo fanno gli altri? Mah!

Almeno i problemi familiari noi abbiamo l’educazione e il rispetto di tenerli per noi e i nostri familiari .

Tutti predicano bene e razionano male e in più giudicano MAH

October 26, 2020

Balotelli punzecchia Guenda e Maria Teresa

Il riferimento, ovviamente, non è casuale. Nella puntata di lunedì, infatti, è andata in onda una nuova 'saga familiare' delle Rutas. Mamma e figlia, dopo essersi scontrate per giorni a causa delle scelte fatte anni fa dalla conduttrice - che dopo il divorzio da Amedeo Gooria si è allontanata da casa per amore del compagno Roberto Zappulla - si sono trovate davante alle dichiarazioni che il giornalista, padre di Guenda e Gian Amedeo (l'altro figlio nato dal matrimonio con Maria Teresa Ruta) ha rilasciato sulla 31enne, definendola "bipolare". Questa, però, è tutta un'altra storia (che evidentemente non ha intenerito Mario Balotelli).