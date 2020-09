Mario Balotelli a Fausto Leali: “Non sei razzista, ma hai detto una cosa da ignoranti”

(Mario Balotelli esprime la sua opinione sulle frasi pronunciate da Fausto Leali)

Come prevedibile dopo l’annullamento del televoto arrivato a poche ore dalla quinta puntata, il GF Vip ha squalificato Fausto Leali per le affermazioni con cui si è rivolto a Enock Barwuah. Il delicato argomento è stato tema di discussione all’inizio della serata, quando Alfonso Signorini ha spiegato i motivi per cui oggi, soprattutto in televisione, non è possibile pronunciare determinate parole che nel tempo hanno cambiato il loro significato acquisendone uno offensivo e, come tale, inaccettabile.

Il tema è stato al centro anche dell’intervento di Mario Balotelli che si è collegato con lo studio per salutare il fratello. “Questa è ignoranza”, ha commentato il calciatore che poi si è rivolto direttamente a Fausto Leali: “Non ti conosco, ma di sicuro la tua uscita non è stata buona. Sono certo che non sei razzista, ma dire che quella parola si può usare è da ignoranti”. Pronta la replica e le scuse del cantante che ha fatto riferimento alla sua canzone 'Angeli negri' per giustificare l'accezione data a un termine ormai bandito.

La storia di Mario Balotelli e Enock Barwuah

Mario Balotelli ed Enock Barwuah sono fratelli. I due furono separati per problemi economici della famiglia. Mario, il maggiore, fu affidato alla famiglia Balotelli. "Non è stato facile vivere senza mio fratello - ha raccontato Enock al GF Vip-, mi ricordo questo mio amico che aveva il fratello più grande che lo difendeva in tutto, e io non ce l'avevo e questa cosa qua da piccolo mi ha fatto male". Enock ha anche spiegato che per qualche anno si sono persi di vista: "Mi mancava, perché è mio fratello è il mio sangue, la tua metà ti manca. Mario è tutto, il mio migliore amico, è mio padre, è il mio tutto non immagino la mia vita senza di lui".

"Enock è un mio amico, è il mio sangue è mio fratello, guai chi me lo tocca, guai chi me lo sfiora”, ha affermato il calciatore in collegamento con lo studio di Canale 5.