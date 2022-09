Il "matrimonio aperto" di Sofia Giaele De Donà: il marito rompe il silenzio con un comunicato

Nella Casa del Grande Fratello Vip hanno destato scalpore le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà in merito al rapporto con il marito, il facoltoso ingegnere statunitense Brad Beck. La ragazza aveva rivelato di intrattenere con l’uomo, di 20 anni più grande, un matrimonio aperto, dove sono consentiti tradimenti.

Delle dichiarazioni forti di cui poi la 23enne veneta si è pentita, temendo l’ira del coniuge: “Lui è per la privacy. Non voleva nemmeno che lo nominassi, a momenti. Ho raccontato della nostra relazione aperta e lui non voleva. Poi gli ho spiegato che finché non ne avessimo parlato, l’argomento sarebbe rimasto un tabù, come se ci dovessimo sentire sbagliati io e lui. Non è così. Perché dovremmo nasconderlo? Penso che lui la stia vivendo male, magari gli amici lo stanno insultando, chissà cosa gli stanno dicendo gli amici e la gente intorno a lui”. Queste le preoccupazioni di Giaele che è apparsa affranta dopo aver vuotato il sacco sul suo Brad.

La reazione di Beck

In effetti non si è fatta attendere la reazione di Beck. L’ingegnere ha comunicato il suo punto di vista intorno alle esternazioni della moglie attraverso il suo portavoce, Thomas Incontri: “Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia”, si è presentato così l’uomo alla pagina di gossip “Pipol”, asserendo che Beck sia piuttosto contrariato dalle dichiarazioni della moglie Sofia.

“Brad riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità”, si legge sulla pagina Instagram di Pipol News.

Beck nonostante la sua esternazione vuole mantenere un low profile: “Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell'ombra e si adopera solo dell’amico fidato Thomas”, aggiunge la pagina specializzata in gossip.

La sorpresa di Brad

Pipol News riporta poi un’altra novità in merito alla relazione Giaele-Beck. Pare che il 45enne americano il 13 ottobre entrerà nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla sua Sofia. Una notizia confermata dallo stesso portavoce Thomas. Nel frattempo la pagina di indiscrezioni dice di tenersi pronti, pare che in puntata se ne vedranno delle belle: “Sappiamo anche che l’armadio custode dei segreti della coppia sta per esplodere con nuove e clamorose novità”.