Gf Vip: Morra assente in studio, la spiegazione sui social

In studio tutti presenti tranne Massimiliano Morra. L'attore, ultimo eliminato dal Gf Vip, doveva essere in studio come tutti i concorrenti usciti per il televoto ma questa sera non c'era.

Morra ha affidato ai social la spiegazione, scrivendo in una storia: "Raga, per problemi personali non sono potuto essere presente in puntata. Ovviamente nulla di grave. Già dalla prossima ci sarò. Un bacio grande a tutti voi".

Morra e la fidanzata ospiti da Barbara D'Urso

Massimiliano Morra e Dalila Mucedero, la fidanzata, saranno ospiti nel programma serale di Barbara D'Urso (Live non è la D'Urso) domenica 22 novembre. I due affronteranno le 5 sfere e dovrà rispondere a domande e curiosità sul suo rapporto con Adua Del Vesco e non solo...