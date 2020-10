Massimiliano Morra: “Sempre stato etichettato gay”. Adua Del Vesco in lacrime: “Voglio andare via”

(Adua Del Vesco scoppia in lacrime e ha un acceso confronto con il suo ex Massimiliano)

Le lacrime di Adua Del Vesco sono arrivate nella notte, alla fine della sesta puntata del GF Vip che tra i temi discussi ha avuto anche la frase “lui è gay” che l’attrice avrebbe riferito a Dayne Mello e Matilde Brandi parlando del suo ex fidanzato Massimiliano Morra.

“Io non ho detto questo, ho semplicemente detto che si tratta di una strategia che Massimiliano starebbe mettendo in atto”, si è giustificata Adua affermando di essersi riferita alla complicità di lui con Guenda Goria quando Alfonso Signorini le ha chiesto di commentare il video. Ma alla negazione di Adua, ha fatto seguito la dichiarazione di Tommaso Zorzi che, al momento delle nomination, nel confessionale ha contraddetto la compagna: "La nomino perché anche a me aveva detto che Massimiliano Morra era gay", ha affermato l’influencer.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: la discussione nella notte

“Io ci soffro per queste cose, me ne voglio andare”, ha confidato Adua Del Vesco parlando in lacrime con Massimiliano Morra una volta finita la diretta del Grande Fratello Vip a cui ha ribadito di non aver mai detto che lui sia gay.

“Sai quante volte l’ho sentito questo ‘gay’? Sono sempre stato etichettato gay ma non è così, quindi ci sono rimasto più male del fatto che mi hai dato dello stratega”, ha obiettato Morra. “Mi hanno raccontato di questo sogno erotico con lei, io avevo solo dato un’opinione sapendo questo. Ho pensato che stessi adottando una strategia per non uscire ma non ho mai detto altro….”, ha poi aggiunto Del Vesco riferendosi ancora una volta a Guenda Goria. Il chiarimento tra i due ex sembra concluso: “Ho già capito tutto, ho capito chi ha messo questo inciucio in mezzo, ma credimi la cosa più importante del GF per me è essermi riappacificato con te”, ha concluso Massimiliano.