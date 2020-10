Massimiliano Morra e Guenda Goria si dichiarano, lui: “Mi piaci, con la mia fidanzata potrebbe finire”

Più dei fatti, sono state le loro voci a raccontarlo: tra Massimiliano Morra e Guenda Goria è in corso un flirt, il primo così palesemente ammesson in un’edizione del Grande Fratello Vip ancora priva del classico flirt tanto prezioso alle dinamiche del format. La dichiarazione di un reciproco interesse provato dall’attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco verso la figlia di Maria Teresa Ruta è arrivata nella notte, spinta dalla contessa Patrizia De Blanck che ha dato il via alla rivelazione svelando a Massimiliano che Guenda sarebbe pazza di lui. Rimasti soli in giardino, i due hanno ammesso di piacersi, ma hanno anche affrontato la questione tutt’altro che irrilevante della relazione di lui con la fidanzata Dalila Mucedero, che ora parrebbe a rischio…

Massimiliano Morra e Guenda Goria si dichiarano, lui: “C’è il rischio che con la mia fidanzata possa finire”

Su Twitter gli spettatori hanno postato i video della conversazione tra Massimiliano Morra e Guenda Goria, avvenuta nella notte e trasmessa in diretta su Mediaset Extra. Tutto sarebbe nato dal fatto che l’attore avrebbe sognato Guenda. “Per me la situazione adesso è complessa. Mi piaci e sei una bellissima ragazza”, ha ammesso Morra che, stando alla conversazione riportata dagli attenti spettatori del GF Vip, avrebbe proseguito riferendosi alla fidanzata in questi termini: “Io sono entrato qui dentro con il pensiero che non mi precludo nulla, la mia ragazza lo sa bene, l’ho avvisata. Il rischio che la mia storia possa finire c’è, ma per adesso la vedo una cosa complessa. Nonostante tu mi piaci, te lo dico”.

“Io so che tu sei impegnato e da donna ci penso e dico ‘occhio’. Per ora mi metto da parte. Forse sarebbe meglio non avere certi condizionamenti”, il commento di Guenda, già molto condizionata dalla sua presenza all’interno del gruppo. A questo punto è presumibile la reazione di Dalila Mucedero che potrebbe arrivare via social oppure in diretta nella prossima puntata che promette scintille.

Parte 2 Massimiliano e Guenda ( per capire meglio il delirio) #GFVIP pic.twitter.com/2g9hac70rG — my delight (@Stayhappy___) September 30, 2020