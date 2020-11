Gf Vip, il concorrente Andrea Zelletta chiede un bagno (con mini-schermo) per masturbarsi | VIDEO

Lo hanno soprannominato 'il comodino' in virtù dell'approccio riservato con cui sta affrontando la sua esperienza al Gf Vip, ma in realtà Andrea Zelletta è tutt'altro che remissivo. Già perché è stato proprio lui questa mattina a chiedere alla produzione un bagno ad hoc per placare i bollenti spiriti, ovvero per masturbarsi. A raccontarlo è una clip che sta circolando in rete, in cui l'ex tronista di Uomini e Donne confida di aver già avanzato la sua richiesta nelle sedi opportune.

"Io resto volentieri qui dentro, vado avanti per tante cose. Però ho una cosa che voglio - ha raccontato Zelletta a Zorzi - Diciamo che vorrei un bagno senza telecamere, ci sarà una stanza così? Io ho fatto una richiesta esplicita. Un bagno, senza telecamere, disponibile almeno 2 volte a settimana con un mini schermo. Tracchete, m’agg sfugà. Altrimenti batto la testa nel muro. Giusto per scaricarmi, mica per altro. Fatemi sfugà 2 volta a settimana ragazzi".

E il pensiero va alla fidanzata lontana, Natalia Paragoni, conosciuta proprio negli studi di Uomini e Donne ormai due anni fa. "Oppure Natalia, ha più follower di me, se viene… […] Scherzo figurati se entra. Potrebbe anche, ma non succederà. Lei poi non è tipo di ragazza per un programma come questo. Natalia è fantastica, ma fa altro, quindi non spero proprio nel suo arrivo".