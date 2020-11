Gf Vip, rissa sfiorata nel backstage tra Matilde Brandi e Franceska Pepe (VIDEO)

Tra le due ex concorrenti non correrebbe buon sangue. Il retroscena

Lo spettacolo al Gf Vip non si esaurisce con la conclusione della diretta. Pare infatti che dietro le quinte accadano retroscena utili a far notizia. E' il caso della rissa sfiorata tra Franceska Pepe e Matilde Brandi: tra le due concorrenti, infatti, non correrebbe buon sangue. A raccontare quanto avvenuto è la stessa Francesca in una serie di Instagram Stories pubblicate sui social questa mattina.

"Ho letto un tweet che racconta come ieri sera sarebbe scampata una rissa con Myriam Catania - esordisce Franceska - Io in realtà ce l avevo con Matilde". Quindi la ragazza scende nei dettagli, spiegando che Brandi farebbe buon viso a cattivo gioco: "Dopo aver fatto l'amica e avermi chiesto il numero, mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando la mano, lei mi fa le smorfie alle spalle. E' una persona ipocrita, falsa ed opportunista. Sono giochetti di bassissimo livello, perché solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere dove una persona finge carinerie... se potesse mi ammazzerebbe. Nella casa mi ha augurato che mi venisse taglia una gamba. Le avrei strappato volentieri la parrucchetta che si tiene in testa".

Brandi, dal canto suo, non ha ancora commentato l'aneddoto. Certo è però che, durante l'esperienza nella Casa, non ha fatto mistero del suo carattere fumantino: epiche le sue sbroccate al coinquilino Tommaso Zorzi, con cui proprio faticava ad andare d'accordo.