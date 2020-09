Gf Vip, Matilde Brandi crolla: "Voglio tornare a casa"

(Nel video lo sfogo di Matilde Brandi)

I nuovi ingressi di venerdì hanno un po' minato l'equilibrio del gruppo. Matilde Brandi, eletta all'unisono 'mamma' della Casa, si trova ora a dividere la scena con altri 'angeli del focolaio', come ad esempio Maria Teresa Ruta. Non è semplice per lei fare un passo indietro, e non per protagonista. E' una questione di carattere, come spiega a Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco in lavanderia: "Mi dispiace che sono stata troppo generale, io non volevo".

Inutili i tentativi dei due amici di consolarla, provando a spiegarle che nessuno l'ha mai percepita così, la showgirl ha un crollo emotivo: "Lo so che tendo a organizzare, a dire 'tu fai quello, tu fai questo'. A volte sono troppo - si sfoga in lacrime - Mi dispiace se Maria Teresa o altri si sono offesi".

Matilde Brandi: "Voglio tornare a casa"

Matilde Brandi è un fiume in piena e, assalita dallo sconforto, arriva a mettere in dubbio anche la sua presenza nel reality: "Voglio tornare a casa. A volte penso che sto qui, ho Sofia e Aurora a casa (le figlie gemelle, di 14 anni, ndr), la mia scuola di danza. Mi dispiace poi perché sono arrivati gli altri e non è giusto. Mi rendo conto che può dare fastidio perché sono arrivate altre persone che vogliono fare e io non glielo faccio fare".