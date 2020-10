La sbroccata epica di Matilde Brandi al Gf Vip

(Nel video la sfuriata di Matilde Brandi)

Matilde Brandi on fire. Due ore dopo il faccia a faccia tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra - e l'ennesima lite dell'attrice con Tommaso Zorzi - la soubrette, che già nei giorni scorsi aveva provato a far calare il silenzio su questa imbarazzante vicenda, ha perso il controllo in diretta.

Mentre Adua è rimasta in salotto per la sorpresa della sorella, gli altri sono tutti in camera e Matilde sbotta dopo una battuta di Tommaso su Adua: "Non mi piace che parli male di lei, perché non sai cosa ha passato". E fino a qui tutto bene, ma quel "tesoro però stai calma" pronunciato dall'influencer ha fatto esplodere la bomba. "Sta calma che? - urla la Brandi - Tu puoi rompere il ca*** e io non lo posso rompere? Lo rompo, va bene? Sono venti giorni che rompi il ca***, una volta lo rompo io".

"Evidentemente non hai il senso dell'ironia, era una battuta. Forse non l'hai colta" insiste Zorzi, ma l'ira della soubrette si sposta indietro di qualche giorno. Matilde Brandi lo rimprovera per aver rivelato in diretta, la scorsa settimana, la presunta confidenza di Adua su Massimiliano. L'influencer si difende: "Quando Signorini vi ha chiesto cosa vi aveva detto Adua all'orecchio, voi avete risposto strategia. Invece avevate capito benissimo". La risposta di Matilde lo gela: "Io volevo salvare le persone, perché spetta a lui dirlo nel caso". E vai a darle torto...

Matilde Brandi a Zorzi: "Devi sempre giudicare le persone"

Il secondo round, poco dopo, in salotto, quando Alfonso Signorini le chiede cosa è successo. Matilde prima dice di voler abbandonare il reality, poi riesplode contro Tommaso Zorzi, che la interrompe mentre lei prova a spiegare: "Perché devi sempre giudicare le persone? - urla ancora - Ma ascoltala!". In Casa è caos, sui social standing ovation. E Tommaso Zorzi muto.