Gf Vip, il velenoso videomessaggio di Matilde Brandi: Zorzi sbotta

Matilde Brandi senza freni. In un videomessaggio destinato ai suoi compagni d'avventura, la soubrette si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa a pochi giorni dalla sua eliminazione. Parole di grande affetto e stima per tutti, tranne qualcuno. Il primo della blacklist è Tommaso Zorzi: "Il ruolo della primadonna ti viene molto bene - lo punzecchia - sei un ragazzo carismatico e simpatico, ma fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stata davvero per anni. A volta bisogna anche saper fare un passo indietro e uscire di scena in punta di piedi. É lì che ricevi l'applauso del pubblico"

Poi è la volta di Maria Teresa Ruta: "Ora che sono uscita si sono spenti i riflettori su di te. Come facciamo a riaccenderli? Perché tu ci tieni tanto... Allora, la carta del lavoro rubato te la sei già giocata, le parrucche le hai già messe tutte. Bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti sei scritta prima di entrare nella Casa". E due paroline anche per la figlia Guenda: "Tu che ti senti così tanto diversa da questi ragazzi, vuoi parlare di Dante, di Leopardi. Fallo, ma fallo davvero. Fai qualcosa, altrimenti resterai sempre e solo la figlia di Maria Teresa Ruta". Infine la stoccata a Stefania Orlando: "Voglio ricordarti che nella vita raccogli quello che hai seminato. Hai preferito il gioco a un'amicizia, ne valeva davvero la pena?".

Tommaso Zorzi sbotta: "É una str***"

Il videomessaggio di Matilde Brandi ha creato scompiglio in casa, dividendo il gruppo. La soubrette, in effetti, ci è andata pesante ed è stato Zorzi a reagire peggio. L'influencer, infervorato, ha dato della "paracula" a Elisabetta Gregoraci - che ha saputo difendersi bene - e poi si è rifugiato in camera, consolato da Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. "Mi dà fastidio che ha sparato a zero appena uscita di qua. É una str*** una che va a sparare su una ragazza che tutto fa tranne che la figlia della Ruta. Vai a infierire su una ferita aperta poi, visto tutto quello che è successo tra madre e figlia. Devo stare zitto perché non piace il discorso alla Gregoraci? Sti ca***" tuona. E ce l'ha anche con il suo amato Francesco Oppini: "Inizia a non essere chiaro nemmeno a me. Non puoi non prendere posizione su questa cosa, perché allora sei un paraculo". La sintesi finale di Stefania Orlando: "Si vede che Matilde è livorosa, le dà fastidio che è uscita".