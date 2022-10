Il matrimonio aperto di Sofia Giaele De Donà: il marito bacia un'altra

Nella Casa delGrande Fratello Vip hanno destato scalpore le dichiarazioni di Sofia Giaele De Donà in merito al rapporto con il marito, il facoltoso ingegnere statunitense Brad Beck.

La ragazza aveva rivelato di intrattenere con l?uomo, di 20 anni più grande, un matrimonio aperto, dove sono consentiti tradimenti: ?Io e mio marito di base stiamo benissimo assieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze. Non è assolutamente così. È capitato che io mi sia divertita senza di lui e lui anche. Lo sappiamo, per questo non è tradimento. Passiamo molto tempo lontani, lui in America, io in Italia. Ho accettato di avere questa storia qui. Io preferisco un matrimonio come il mio, rispetto a chi fa la famiglia del mulino bianco in casa e poi hanno amanti e altre storie. Preferisco essere sincera con lui, come lui con me?, ha asserito la giovane veneta.

I flirt di Giaele

Parallelamente all?unione con Beck pare che che la gieffina abbia avuto molteplici flirt e storie, come reso noto dall?amica Emy Buono in una recente intervista. Un liasion con il pilota di Formula 1 Sergio Perez, poi con Flavio Briatore e ancora un?amicizia speciale con la stessa Buono. Anche il fratello di Gaiele Matthias De Donà ha confermato il rapporto aperto di marito e moglie, asserendo che non ci trova nulla di sbagliato, il loro ?non è un legame superficiale?, dice.

Brad Beck si consola

Ma non solo la De Donà si intrattiene con altri uomini, anche Brad mentre la moglie è impegnata nella Casa del Gf Vip non resta di certo con le mani in mano. Lo statunitense è stato pizzicato da ?Chi magazine?, in compagnia di una bella mora. Si tratta di Rosella De Pierro. La giovane varesina è una conduttrice, organizzatrice di eventi e capitano della nazionale di modelle Amika. La ragazza è anche un?aspirante giornaliste e cantante, ha di recente debuttato con il brano: ?Scappa via con me?, un titolo profetico na notare il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Brad e la De Pierro sono stati beccati un locale al centro di Milano mentre si mostrano in perfetta sintonia. Carezze, sguardi languidi, finché non scocca un bacio appassionato tra i due. Insomma anche Beck, che pare sia adirato con la moglie per aver reso noto lo status del loro matrimonio, abbraccia questo tipo di rapporto. Ormai non ci sono più dubbi. Chissà se il padrone di Casa del Gf Vip, Alfonso Signorini snocciolerà l?argomento durante una delle puntate.