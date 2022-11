Il matrimonio aperto di Giaele De Donà: il marito rompe il silenzio

L’intesa tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà è sempre più forte. I due stanno diventando molto intimi, tanto da scambiarsi bollenti effusioni sotto le coperte. Di pari passo al crescendo della passione non si è fatta attendere la reazione di Bradford Beck, marito della veneta. Il facoltoso ingegnere ha per lungo tempo mantenuto il riserbo sul comportamento della ragazza.

Tuttavia dopo gli ultimi sviluppi nel loft di Cinecittà, lo statunitense ha fatto recapitare alla moglie una lettera in cui riporta il suo punto di vista sugli ultimi accadimenti.

La lettera di Bradford

“Cara Giaele, ci siamo sempre dati a vicenda enormi quantità di libertà per vivere la vita al massimo rimanendo impegnati insieme nella mente, nello spirito e nel cuore”, comincia la missiva. “Non importa quanto tempo siamo stati separati, quante miglia ci dividono, quanti ostacoli ci sono stati posti davanti, perché una parte di te era ed è sempre con me. Come tuo marito ho accettato la tua partecipazione al Grande Fratello Vip ma a due condizioni. Uno, di essere rispettosa del nostro matrimonio non oltrepassando la linea che abbiamo concordato. Due, rispettare il mio desiderio di rimanere una persona riservata nel miglior modo possibile”, Bradford inizia così il suo appello a Giaele, ricapitolando la loro storia, ma poi passa all’attacco.

Beck sottolinea i comportamenti scorretti tenuti dalla moglie con Antonino: “Ora ho delle preoccupazioni per delle azioni molto precise, per il tuo comportamento come mia moglie, che è inappropriato per molti e ben al di là di ciò che sarebbe rispettoso per me. Sono consapevole che i media non mostrano correttamente la prospettiva, e possano essere interpretati in modo errato”.

Brad sembra duro, ma poi apre uno spiraglio a Giaele. “Sappiamo che le foto possono essere manipolate per far sembrare qualcosa di non veritiero ed io ho fede e fiducia in te, in noi. Quindi in tutta onestà, ad un certo punto in futuro spero di parlare con te in futuro per ottenere la tua versione della storia. Ti chiedo di prendere questa come un’opportunità per limitare ciò che potrebbe essere offensivo per me, io farò del mio meglio per fare lo stesso. L’elenco delle cose che amo di te è più lungo di quanto tu possa mai immaginare. So che la nostra situazione è difficile e complessa e immaginabile, ma penso sempre che abbiamo qualcosa di unico. Ti tengo stretta nel mio cuore, ti amo più di quanto il mondo giri”, si conclude la lettera.

La reazione di Giaele

Giaele appare sgomenta dalle parole del marito, temendo di perderlo: “Se non viene lui, vado io da lui”, afferma. Alfonso Signorini e i concorrenti cercano di farle vedere anche gli spiragli di luce tra le parole della lettera, c'è la volontà di parlare, di ascoltarsi, ma Giaele è timorosa: “Non la vedo come una cosa positiva”, chiosa riferendosi alle parole del marito.

Anche Antonino Spinalbese dice la sua sulla missiva: “Io sono felicissimo per lei" afferma l’hairsylist, che aggiunge. “Dopo la puntata di lunedì mi sono staccato da lei, aiutarla in qualche modo”. Insomma Antonino e Giaele si dicono pronti ad allontanarsi per salvare il matrimonio della ragazza. Ce la faranno?