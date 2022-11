Nikita Pelizon, l'ex Matteo Diamante furioso con George Ciupilan dopo la diretta del GF Vip

Il nome di Matteo Diamante è diventato virale su Twitter dopo che il suo lungo sfogo affidato a Instagram ha raccontato l'amarezza verso George Ciupilan a ridosso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip.

La questione è nata quando Alfonso Signorini ha chiesto al concorrente se lui nutra un qualche interesse sentimentale verso Nikita Pelizon che di Diamante è ex fidanzata. Ciupilan ha qundi risposto che no, verso la collega di reality non ha alcun interesse anche perché in passato era stata legata sentimentalmente al suo amico "che conosce molto bene". Da parte sua, dunque, nessun diretto riferimento all'ex volto di Uomini e Donne e dell'Isola dei Famosi che, raggiunto dall'indiretto riferimento a lui fatto nel corso della puntata del reality, ha scritto: "Finito ora di lavorare e mi avete inviato questo video...? Stiamo scherzando, spero… ‘Conosco molto molto bene’, ma sei serio?? Morditi la lingua Diamante, morditi la lingua”, il pensiero rlasciato tra le storie da Diamante.

In un successivo post l'ex naufrago ha poi spiegato di essere rimasto molto male per il fatto che Ciupilan non lo abbia nominato chiaramente, preferendo soprassedere sul rapporto che li lega da tempo. Perciò: "So che questo messaggio non ti arriverà mai, lo leggerai quando uscirai e io non ci sarò più" ha scritto ancora Diamante che ora in molti citano sui social chiendendosi se la questione sarà tema della prossima diretta televisiva.

#gfvip ma Matteo Diamante incavolato perché voleva essere chiamato "fratello" e non " una persona che conosco molto bene" ??? che cinema pic.twitter.com/3qxzBY7jSI — SolocoseTrash (@chetrashh_) November 1, 2022

Ma si più scrivere "quando uscirai io non ci sarò più" a 30 anni suonati?



Matteo Diamante ma leggi quando scrivi le cose?

E tu saresti quello maturo.

Ma mi auguro con tutto il cuore che George non ti caghi più di striscio.#GFVIP — V.V (@VincyVita) November 1, 2022