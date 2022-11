Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita, pronto ad entrare al GF Vip

Spesso al Gf Vip si è parlato di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita. Il ragazzo si è duramente scagliato contro l’amico George Ciupilan, che con la Pelizon ha stretto un’amicizia speciale accusandolo di tradimento. Dopo tanto parlare l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi vorrebbe entrare come concorrente nel Loft di Cinecittà.

La proposta di Matteo Diamante

Diamante si è raccontato in un’intervista a Novella 2000, dove ha parlato del rapporto che lo unisce al Nikita: “Mi sono fidanzato con lei sette anni fa. Ho avuto due anni di convivenza e cinque anni di tira e molla, fino al 18 gennaio del 2022. Lei è sempre voluta tornare con me, era innamorata. Spesso ero anche io a cercarla, ma siamo sempre rimasti molto amici. Proprio allora avevamo deciso di riprovarci, avevamo un appuntamento a cena, ma lei lo ha annullato per vedere il suo agente. Mi sono sentito messo in secondo piano. Abbiamo litigato e ci siamo mandati a quel paese”.

Matteo coglie l’occasione per lanciare un appello per poter entrare nella Casa del Gf Vip. “Vorrei dimostrare alla gente chi sono realmente. Non nascondo di essere un libertino, amo divertirmi, ma so fare anche il bravo ragazzo come è successo a L’Isola dei Famosi. Ci vuole coraggio per affrontare trasmissioni come il Gf Vip e io penso di averne”.

Il rapporto con George

Chissà come prenderebbero George e Nikita un eventuale ingresso di Diamante nella Casa. Il ragazzo ha infatti speso parole molto dure per Ciupilan dopo il suo avvicinamento all’influencer. Parole che hanno turbato i suoi gieffini. Nel corso dell’intervista Matteo ha provato a spiegare il suo gesto. “Sono un po’ scosso, ma ci sono abituato. Non è la prima volta che succede una cosa simile. Ho scritto delle storie su Instagram perché mi ero arrabbiato, principalmente con George che reputo un mio grandissimo amico. Era l’unico modo per far arrivare a George il messaggio, anche perché, questa è una mia opinione, potrebbe dare molto di più senza farsi condizionare dagli altri. Ho un messaggio memorizzato su Whatsapp nel quale George mi scrive: 'grazie di tutto fratellone, ci sentiamo domani, prima che poi divento irreperibile’. A quelle parole ho risposto: 'mi raccomando stai attento e non farti mettere i piedi in testa da nessuno, tira fuori il meglio di te’. È stata una chiacchierata fraterna, perché lo considero uno di famiglia. Poi ho capito che probabilmente stavo sbagliando: non è più il ragazzo che conosco. Non sono più amico di Nikita e ho saputo che forse ha un compagno adesso. Mi ha dato fastidio George perché con lui ho un rapporto di grande amicizia. Quando Signorini ha scherzato sul flirt da tra loro mi aspettavo almeno un minimo di considerazione. Ma lui ha solo ribattuto che avevano un amico in comune e non poteva intraprendere una relazione”.