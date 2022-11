Gf Vip, scoppia lo scandalo: una concorrente ha intonato "Faccetta nera" | VIDEO

È entrata nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni e già potrebbe essere squalificata. Il soggiorno di Micol Incorvaia nella casa più spiata d'Italia potrebbe subire una brusca interruzione a causa della sua superficialità: dei video su Twitter, che sono presto diventati virali, la riprendono mentre si stava preparando, tra messa in piega e trucco, prima della puntata di ieri, 10 novembre, e proprio tra una passata di spazzola e l'altra si è messa a canticchiare "Faccetta Nera".

Poche parole, la canzone è stata solo intonata, ma tanto è bastato per renderla ben riconoscibile. Questo è sicuramente un risvolto che nessuno si sarebbe mai aspettato, anche perché non è assolutamente comprensibile come le possa essere venuta in mente proprio quella canzone.

"Faccetta nera" è stata scritta da Renato Michele nel 1935 durante la propaganda fascista (solo tre anni dopo sarebbero arrivare le leggi razziali fasciste) e celebrava la colonizzazione dell'Abissinia, attuale Etiopia. Insieme a Giovinezza è il brano più noto del ventennio fascista. Si tratta quindi non di una canzone innocua, anche perché è bene ricordarlo l'apologia del Fascismo è un reato e in questo caso la canzone è stata ascoltata in televisione, è prevedibile quindi che sarà preso un provvedimento abbastanza importante contro Micol.