Gf Vip, l'ingresso di Micol Incorvaia: la reazione di Antonella Fiordelisi

Al Grande Fratello Vip è sempre più forte l’intesa tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due sono ormai una coppia, gelosissimi l’uno dell’altra. A scuotere gli equilibri amorosi nel Loft di Cinecittà, l’ingresso di Micol Incorvaia, sorella di Clizia, ma soprattutto ex di Edoardo. La salernitana viene informata dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia della ragazza, che subito diventa una rivale in amore per lei.

“E’ molto simpatica, sono felicissima, sto facendo i salti di gioia”, asserisce ironica la ragazza alla notizia, che subito passa all’attacco dell’Incorvaia, sottolineando come non sia nota al grande pubblico: “Non la conosco è solo una sorella di…”. E’ però Edoardo il primo ad abbracciare Micol, il ragazzo è sbigottito nel vederla, mentre Antonella appare infervorata. A preoccupare il volto di Forum è infatti la reazione della schermitrice: “Eh mò chi la sente Antonella?”, si domanda.

Scontro tra rivali in amore

Finalmente è tempo del fatidico incontro tra Micol e Antonella, già rivali in amore. La 24enne è un fiume in piena andando all’attacco della sorella di Clizia. “Edoardo è preso, Antonella no, ma come ti permetti?”, domanda la Fiordelisi, che ne ha anche per il suo Edoardo: “Poi le hai detto matta come dici a te, mi dici anche le stesse parole”.

L’atleta salernitana vuole sapere tutto sulla relazione tra Edoardo e Micol, e il giovane ricapitola la loro love story: “Quando Paolo e Clizia erano al Grande Fratello ci siamo sentiti sui social. Poi quando Paolo è uscito è andato dove sta lei in Sicilia. Sono andato con lui sono tornato a Roma. L’ho invitata a venire a Roma da me e non è andata”. Si è trattata di una liaison che non è andata a buon fine, tanto che i due sono rimasti amici e si sono anche sentiti prima dell’ingresso al Gf di Edoardo. “Insomma siete amici con benefici?”, punzecchia la Fiordelisi. Antonella è incontenibile e non riesce ad arrestare la sua furia contro Micol. “Ora saprò chi nominare”, chiosa indispettita.