Gf Vip, Micol Incorvaia sotto accusa: "E' sporca, non lava i capelli"

All’inizio del Gf Vip Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli non si potevano trovare, ma poi le due ragazze hanno trovato una perfetta intesa. E’ facile sentirle sparlare e complottare insieme sugli altri concorrenti, in particolare bersaglio delle due è inveitabilmente diventata Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria che la schermitrice proprio non tollera. Le due vippone si sono ritrovate a parlare della coinquilina, a cui hanno rivolto frecciatine al vetriolo. A detta loro l’influencer siciliana sarebbe sporca e non laverebbe i suoi capelli a sufficienza.

Il commento di Oriana

La feroce sterzata a Micol è stata lanciata dalla venezuelana, a detta della quale la 29enne sarebbe poco pulita: “Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?’”.

Nella conversazione tra le due gieffine è intervenuto anche Edoardo Donnamaria, che non ha preso le difese della ex, ma anzi per tutta risposta si è messo a ridere alle infelici battute: “Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti”.

La tesi di Antonella

A detta della Fiordelisi invece la sorella di Clizia modificherebbe le sue foto sui social per apparire più bella: “La cosa che voglio dire io è che lei in apparenza è un po’ diversa da me e te come ragazza. lei non si mette i tacchi dice che non ama il trucco. Poi però mi hanno fatto vedere il suo profilo Instagram ed era tutta modificata, tutta truccata e tutta faceappata. Poi dice che non le piace il trucco, le modifiche e i tacchi? Dice anche che non le piace mettersi in mostra. Però io mi chiedo perché modifica così le foto. Poi ha detto che noi sembriamo zo**ole? Allora anche lei si mette la gonna che si vede tutto con le calze, uno può pensare questo. Lei l’ha detto! Sembra che lei qui voglia apparire come ragazza semplice così piace di più alle donne”.