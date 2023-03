GF Vip, Micol pronta ad abbandonare. Lo sfogo nella notte: "Faccio un appello per uscire"

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scosso non poco i concorrenti. Diverse le emozioni che hanno tenuto banco nel corso della diretta di Canale 5 dove non sono mancati gli scontri che, dal triangolo amoroso tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia - poi eliminata definitivamente - alla discussione tra Davide Donadei ed Edoardo Tavassi, hanno animato una serata proseguita anche quando le telecamere dell'ammiraglia Mediaset si sono spente.

I protagonisti del reality, infatti, anche stavolta hanno continuato a commentare gli avvenimenti accaduti durante puntata che, tra le altre situazioni, ha compreso anche il rimprovero rivolto da Sonia Bruganelli a Edoardo Tavassi e pure a Micol Incorvaia. Le parole dell'opinionista non sono piaciute affatto alla sorella di Clizia che si è sfogata con Giaele De Donà affermando di voler lasciare il GF Vip. "Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l'appello" ha detto: "Sono provata da tante cose e anche dal fatto che sono cinque mesi che sono qui dentro (...) Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ok basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Faccio la richiesta visto che sono al televoto. E fino all’esito mi metto in panchina. Poi lunedì magari esco e vado via".

Il riferimento è a quanto affermato da Bruganelli che, dando del manipolatore a Edoardo ("Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione, e raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. È un personaggio forse che è arrivato come simpaticone, ma dietro quell'atteggiamento non ha fatto altro che cercare di fare il manipolatore e il burattinaio di personaggi che hanno poca personalità", le sue parole) ha aggiunto di non essere interessata alle opinioni di Micol e Giaele che tentavano di replicare: "Non mi interessa quello che dici Giaele. Non hai mai mosso niente dentro quella casa. Mi interessano i protagonisti. Micol non mi interessi nemmeno tu". Ecco, allora, la reazione di Micol che, finita la puntata, si è detta stanca di una situazione che farebbe fatica a continuare a tollerare.