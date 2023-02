Milena Miconi ha lasciato la casa del Gf Vip

Milena Miconi ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice e nuova concorrente del Grande Fratello Vip, da appena più di un mese, ha scelto di lasciare per sempre il programma dopo essere stata informata della morte del suo manager, Alessandro Lo Cascio, scomparso all'improvviso a soli 52 anni per un attacco di cuore. La Miconi, distrutta dal dolore all'ascolto della notizia, ha scelto di andare via e non proseguire la sua gara per la vittoria del Gf Vip.

“Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”, le sue parole prima di uscire definitivamente dalla porta rossa.