Milena Miconi crolla, Manila Nazzaro tuona contro gli autori del GF Vip: duro commento social

Crollo emotivo per Milena Miconi al Grande Fratello Vip, scoppiata in lacrime in un momento di sconforto che ha subito suscitato la reazione dei compagni. Nessuna causa precisa dietro il pianto così palesato dalla concorrente, evidentemente provata dalla nostalgia dei figli e del compagno e anche dalla recente scomparsa del suo agente Alessandro Lo Cascio. Edoardo Tavassi, Ivana Mrazova, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Alberto De Pisis si sono avvicinati a lei per sostenerla e anche fuori dalla casa, attraverso i social, c'è stato chi ha palesato comprensione in un momento tanto delicato. Tra loro anche Manila Nazzaro, amica di Milena che prima di lei ha vissuto l'esperienza del reality e ben ne conosce le dinamiche.

La ex Miss Italia non ci è andata leggera con il programma di Canale 5 nel tweet scritto per commentare l'accaduto. "Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il #Gfvip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…" ha scritto la ex concorrente, lasciando intendere come, secondo la sua visione, gli autori diano maggiore spazio a determinati protagonisti a scapito degli altri che lo meriterebbero altrettanto e ancor di più.

Più di un follower, tuttavia, non ha apprezzato il suo commento, certo che, uscendo seppur temporaneamente dalla casa per il lutto che l'ha colpita, abbia avuto modo di rivedere i suoi cari. "Ma cosa diavolo dici?? Non ha visto nessuno. Non ha parlato con nessuno se non con la moglie del nostro agente. Un momento di dolore immenso. Siete allucinanti. Ma come fate a essere così? Vi sentite migliori? Beh.. non lo siete! Anzi siete il peggio vomitato qui" ha aggiunto ancora Nazzaro. E a quanti hanno sostenuto che Milena possegga un telefono e utilizzi i social: "Il telefono di Milena lo ha il marito ed io i suoi social.. va bene adesso oppure inventiamo altro?" ha replicato.

Di seguito, il video di Milena Miconi confortata dai compagni