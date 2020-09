Gf Vip, il commento bollente di Myriam Catania dopo il bacio a Gregoraci

Sta facendo impazzire i telespettatore la 'ship' tra Myriam Catania ed Elisabetta Gregoraci. Dopo il bacio sulle labbra (scoccato per errore, ma forse neanche troppo) dell'altroieri, la rete tifa per una liasion tra la showgirl e l'attrice, tanto che sull'argomento si è soffermato ieri sera anche Alfonso Signorini, chiedendo conto alle donne di quanto successo.

Nel corso della diretta di ieri, infatti, la regia ha mandato in onda la clip in cui le due concorrenti si scambiano un appassionato abbraccio sfiorandosi le labbra. Di fronte alle immagini, entrambe ci hanno riso su, sottolineando come ovviamente si sia trattato di uno scherzo, ma poco dopo Myriam, messa alle strette dal conduttore, si è lasciata andare ad un commento focoso sulla coinquilina. "Myriam, bacia meglio Elisabetta Gregoraci o Argentero?", le ha chiesto il giornalista. E lei non ha esitato a rispondere: "Sono due cose diverse, però la Gregoraci spinge eh", ha assicurato, scaldando gli animi dei telespettatori.

Elisabetta e Myriam single

Il riferimento di Signorini è ovviamente alla storia relazione di Myriam col collega Luca Argentero: i due sono stati una delle coppie più amate dalla cronaca rosa, fino all'addio arrivato nel 2015. E' stato proprio lui, ex gieffino, a farle il migliore in bocca al lupo per l'esperienza nella Casa del Gf Vip. Oggi però nella vita della bella romana c'è Quentin Kammermann, padre del figlio Jacques. Non ha invece alcun cavaliere da far ingelosire Elisabetta, tutt'ora single dopo il divorzio dal manager Flavio Briatore.