Soleil Sorge non soffre più per Belli: la notte tra le braccia di Alessandro Basciano

Chi pensava che l'uscita di Alex Belli avrebbe creato il vuoto nelle dinamiche del Gf Vip si sbagliava. In poco meno di una settimana Soleil Sorge ha già voltato pagina, ma questo non sorprende l'influencer ha più volte sottolineato che per lei quella con Alex era una bella amicizia, anche se Signorini non le ha mai creduto.

Le nuove coppie del Gf Vip

Questa notte Soleil si è fatta stringere tra le braccia dal neo concorrente Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, che non aveva negato di avere un'interesse per Soleil e Sophie. A quanto pare però Alessandro ha fatto la sua scelta. Sui social non è passata inosservata questa vicinanza e i fan dell'influencer hanno già iniziato a fantasticare una love story.

Soleil su Alessandro "Dove sei stato questi 3 mesi? Questa è la mia ennesima prova di resistenza"

Ops????#gfvip pic.twitter.com/OzqY7gQp0O — Catia (@catiuz92) December 19, 2021

ALESSANDRO SI SVEGLIA E DA UN BACIO A SOLEIL SUL COLLO RAGAAA?? #gfvip #teamsoleil pic.twitter.com/b7LnncGMy8 — Day and sole (@dayanequeen1) December 19, 2021

Consiglio per Alessandro: se ti piace una donna, cerca di creare un dialogo prima di arrivare ad abbracciarla.



Soleil che giustamente sposta il suo braccio ??#gfvip pic.twitter.com/TJtO5VU51N — teoriadelle3s (@solesupporter) December 19, 2021

Anche la storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli sta andando avanti e ieri sera i due hanno sfiorato il bacio. D’Anelli ha confidato a Manila Nazzaro di sentirsi molto attratto dalla Trevisan. Questa dinamica però sarebbe stata studiata a tavolino, o meglio questo è quello che Agent Beast aveva già reso noto con i suoi tweet. Che sia davvero una strategia per mettere in cattiva luce Miriana? Ricordiamo che Biagio ha una compagna fuori dalla Casa.