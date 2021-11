Gf Vip, Miriana sbotta contro Soleil: "Mi urlava con il coltello in mano. Ma siamo animali?"

(Nel video lo sfogo di Miriana Trevisan)

Furiosa lite in Casa a poche ore dalla diretta. Soleil trova l'arricciacapelli coperto di cheratina e, molto irritata, cerca la colpevole, andando diretta da Miriana. A nulla servono le parole della showgirl, che le ribadisce di non averlo usato, la Sorge continua a dirle che deve pulirlo con il coltello.

Poco dopo Miriana si sfoga in camera con Sophie e Clarissa: "Con il coltello è venuta, mi ha detto 'pulisci quel coso'. Ma che siamo? Animali? Mi ha urlato. Ma siamo arrivati a fare la gang che mi vieni a vessare così? Siamo alla follia. Stavo dormendo, mi sono spaventata. Lei che lascia le cicche ovunque - continua infervorata - dovrei urlarle anche io allora. Invece gliele butto. Questo vuol dire che ha preso potere e pensa che può trattare tutto come vuole, come i suoi uomini. Ma che è questa cattivaria? Non si fa. Fly down".

Miriana Trevisan è davvero infastidita per come l'ha trattata Soleil: "Mi ha detto 'stai entrando in menopausa?'. Dice che ho gli sbalzi d'umore, è bruttissimo. Di una prepotenza e una cattiveria che non ho parole. Adesso basta. Urlava 'Miriana' con il coltello in mano, dicendomi di pulire quel coso. Cosa stiamo diventando, la mafia? Non sono più disposta ad accettare questo trattamento". La puntata di questa sera si annuncia infuocata.