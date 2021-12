Miriana e Biagio (che è fidanzato) si baciano: feeling alle stelle nella Casa del GF Vip

(I baci tra Miriana e Biagio)

Passano i giorni e l’intesa tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli non mostra cenni di cedimento, anzi. Già palesato poco dopo l’ingresso nella Casa del nuovo concorrente, tra i due il feeling continua ad evolvere in nuovi approcci che adesso hanno la consistenza di baci scambiati senza timore davanti alle telecamere. Tra i due i primi contatti si erano avuti nel tepore del letto che aveva ospitato entrambi, ma ora è già tempo di gesti molto affettuosi che vanno ben oltre la semplice amicizia.

"Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi" dichiara l’opinionista all’ex ragazza di Non è la Rai che l’abbraccia mentre è distesa sul divano. Sguardi e complicità continuano mentre ‘baci a stampo’ scandiscono il tempo fatto di contatti sempre più ravvicinati osservati a distanza da Davide e Giucas che guardano la coppia senza commentare. L’attrazione è palese e nulla ha a che vedere con quella che per un po’ sembrava essere nata tra Miriana e Nicola Pisu, ora solo un ex concorrente lontano dalla squadra di questa edizione del GF Vip.

Biagio è fidanzato

Dal punto di vista sentimentale, tuttavia, se per Miriana la situazione è chiara essendo sentimentalmente libera, non del tutto cristallina appare quella di Biagio D’Anelli che sarebbe fidanzato: “Anche io sono fidanzato però non ce la faccio a non abbracciarti la mattina, quindi? Non ti abbraccio più?” aveva chiesto lui alla showgirl che sosteneva come Soleil non fosse stata corretta ad avvicinarsi ad un uomo sposato qual era Alex Belli. "Non sei sposato, non hai un progetto" aveva replicato lei; "Ma va rispettata una persona, solo con l'anello al dito si rispetta la gente? Ah non lo sapevo" era stata la replica piccata di lui che, dopo quello scambio, aveva interrotto i contatti con Miriana per poi riprenderli, forti come e più di prima.