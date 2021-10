GF Vip, Miriana frena Nicola: "Sarebbe una storia complessa, io ho un bambino"

(Nel video, Miriana chiarisce con Nicola)

Il feeling scattato tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu non si ferma certo al bacio scambiato fugacemente qualche giorno fa. Tra i due concorrenti del GF Vip la questione diventa tema di discussione che, se nella puntata di stasera sarà affrontata da Alfonso Signorini, nella Casa è stata già commentata pesantemente da Katia Ricciarelli che non ha approvato lo slancio della showgirl verso l’uomo più giovane di lei. “Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Ho anche pensato che a casa c’ha un figlio”, ha affermato la soprano che ha fatto riferimento al bambino della ex ragazza di Non è la Rai, Nicola, nato 11 anni fa dall’amore per l’ex compagno Pago.

L’accaduto è stato affrontato a quattr’occhi dai diretti interessati. Miriana e Nicola hanno parlato dell’interesse scoperto all’improvviso e lei ha voluto frenare le intenzioni del suo corteggiatore manifestando le sue perplessità dovute alla differenza di età. “Mi fa fatica, io una cosa con un ragazzo così giovane la devo proprio studiare per viverla, per me sono dai 45 anni in su”, ha ammesso Miriana bloccando Nicola che le aveva chiesto di dormire insieme : “Per ora no lo so, non devi stare lontano ma non dormire insieme, una storia con una persona di 33 anni sarebbe complessissima, ho un bambino…”.

Sicuro, invece, Nicola che l’ha rassicurata del fatto che, avendo già avuto precedenti relazioni con donne già mamme, saprebbe come affrontare la situazione. Ma: “Ora come ora non me la sento”, ha insistito Miriana. Se in futuro cambierà idea si vedrà, intanto Nicola non sembra intenzionato a desistere.