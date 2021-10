Gf Vip, malore nella notte per Miriana: arriva un medico

E' stata una notte agitata nella Casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto si sussurra sui social, Miriana Trevisan avrebbe accusato un malore rendendo necessario l'intervento del medico. Pare che la showgirl si sia sforzata troppo per portare la grande cesta della spesa e avendo subito da poco un intervento abbia accusato forti dolori.

Nessuna comunicazione ufficiale da parte della produzione e la regia ha più volte staccato le inquadrature su Miriana, facendo allarmare i fan. La situazione è comunque sotto controllo e certamente a breve arriveranno aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Miriana e Nicola nella love boat

Proprio ieri sera Miriana ha trascorso qualche ora nella love boat con Nicola e finalmente è scattato il bacio che tutti - anche loro - aspettavano. La showgirl però non riesce completamente a lasciarsi andare e nutre diversi dubbi su un'eventuale relazione, sia per la differenza di età che per il fatto di non sentirsi completamente libera perché ha un figlio a casa che la guarda.