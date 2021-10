Gf Vip, passione tra Miriana e Nicola: baci e carezze sotto le lenzuola

(Nel video Miriana e Nicola si baciano sotto le coperte)

E bacio fu. Se qualche giorno fa erano stati i 'vipponi' a spingere Nicola Pisu tra le braccia di Miriana Trevisan, lasciando la showgirl non poco imbarazzata e dubbiosa, adesso tra i due la passione inizia a consumarsi per davvero. Il figlio di Patrizia Mirigliani, sempre più infatuato della bella coinquilina, ha chiesto agli autori di trascorrere una serata insieme a lei nella love boat ed è stato accontentato.

I due hanno trascorso diverse ore nella nave dell'amore: cenetta, poi romantici lenti e un sensuale tango sulle note di Roxanne che ha fatto capitolare definitivamente Nicola. "Mi hai fatto perdere la testa" ammette, mentre Miriana sembra divertirsi a fargliela girare ancora di più. Qui scatta il primo bacio, anche se timido, per riprendere il 'discorso' poco dopo a letto. I due, nascosti sotto le coperte, si baciano con passione e si lasciano andare a carezze e sussurri. "C'ho il cuore che va a mille" dice ancora Nicola. Miriana si gode il momento, ma pensa già al dopo: "Facciamo un patto, non lo diciamo a nessuno - chiede a Pisu - Poi se lo fanno vedere in puntata allora ok. Gli altri ovviamente chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso". Primo segreto d'amore?

I dubbi di Miriana

Che Nicola sia riuscito a conquistare Miriana non ci sono più dubbi. I dubbi veri, però, sono quelli che nutre la showgirl nei confronti di una eventuale relazione con il nipote del patron di Miss Italia. La differenza d'età e il fatto di non sentirsi completamente libera, perché ha un figlio a casa che la guarda, la frenano molto. Ma il reality è ancora lungo...