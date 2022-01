Gf Vip, Miriana Trevisan nel mirino ma Pago la difende e minaccia nuove querele

Non accenna a placarsi la polemica intorno a Miriana Trevisan. La vippona all'interno della casa del Gf Vip sta ricevendo numerosi colpi bassi, tanto che l'ex marito, Pago, si è sentito in dovere di intervenire per tutelare la madre di suo figlio. Un gesto bellissimo che denota quanto i due si vogliano bene e quanto possano fare affidamento l'uno sull'altra.

Le accuse a Miriana Trevisan

Se il rapporto con Katia Ricciarelli è sempre stato ballerino, e una fine prima o poi sarebbe dovuta arrivare, quello con Giacomo Urtis non lo era, anzi: Urtis e Trevisan si conoscevano da prima del Gf e molto bene. Giacomo però pensando di non essere sentito - questo come sia possibile dopo 21 anni di trasmissione è un mistero - ha confidato a Soleil palando un po' in italiano un po' in spagnolo che lei usa gli uomini per i suoi tornaconti e in particolare si sarebbe fatta comprare da un amico in comune un paio di scarpe da 20 o 30 mila euro. Il tutto è stato fatto vedere a Miriana, nel corso della puntata del 3 dicembre, e la donna è rimasta senza parole.

La lite con Ricciarelli è stata feroce e Miriana ha anche pensato di abbandonare il gioco. Pago quindi è intervenuto e ha annunciando la volontà di interpellare l'avvocato per tutelare la sua famiglia e suo figlio. Ma la polemica non si è placata, anzi, Giacomo e Soleil sono tornati a parlare della questione e Urtis ha specificato che quanto detto per lui è la verità, gli è stata raccontata:

"Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto, ho raccontato dei dati di fatto. Mica l'ho criticata, o giudicata. Magari non lo dovevo dire, però l'ho detto, domani le chiederò di nuovo scusa". Poi spiega chi gli ha fatto la confessione: "Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere". Soleil era ovviamente dalla parte di Urtis e ha ribadito che non avevano detto nulla di male, anzi.

Dopo un breve confronto Miriana ha deciso di perdonare Giacomo, anche perché avere questioni irrisolte nella casa non è facile, chissà però nella puntata del 7 gennaio quando scoprirà che il suo "amico" ha ribadito la questione sarà sempre della stessa idea.

L'ex di Miriana conferma i regali e dice anche peggio

A buttare fuoco sulla questione ci ha pensato il presunto ex compagno di Trevisan, Vito Fiusco, che sul suo profilo Instagram ha confermato quanto raccontato da Urtis. L'uomo ha aggiunto anche altri particolari come ad esempio che Miriana gli avrebbe fatto capire "che ne avesse bisgono", che lui e Miriana stavano insieme prima che lei entrasse nella casa. Fiusco starebbe raccontando tutto questo adesso non per gelosia, "sono felicemente fidanzato" aggiunge, ma solo "per realtà delle cose e per non far dire bugie su di me". Poi la stoccata finale "Un esempio? Il suo social media è stato pagato da me prima di entrare nella casa! Ricordo che le sante stanno in Paradiso".

????? #gfvip l’ex di miriana che conferma che quello che ha detto giacomo urtis corrisponde a verità ? #gfvip https://t.co/6SIhbEduWg — giada rossa (@RossaGiada) January 4, 2022

Pago e i legali

Pacifico Settembre ha deciso di fare la guerra a chi sta lanciando accuse, secondo lui infondate, sulla ex moglie. Dopo il primo avvertimento, fatto sui social subito dopo la puntata del 3 gennaio, ecco che Pago torna a parlare di avvocati e della lista di persone che potrebbero essere querelate: