"Mio figlio era in lacrime": Pago difende Miriana Trevisan e fa partire tre diffide

Pago è furioso e sta facendo di tutto per proteggere la sua ex moglie e suo figlio. Miriana Trevisan è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip e nelle ultime settimane è stata vittima di un accanimento. I suoi compagni, in particolare Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli non si sono risparmiati con le critiche e quindi Pago ha deciso di intervenire mettendo di mezzo di legali.

Soleil, Katia e Giacomo sono stati diffidati

A far scattare l'istinto di protezione, non solo vedere la donna che ha amato in difficoltà, sono state le lacrime del figlio e a Chi racconta cosa è successo la sera della diretta in cui è stato mandato in onda il video di Giacomo Urtis che racconta a Soleil Sorge di come Miriana sfruttare gli uomini, in particolare un amico di Urtis, per farsi comprare scarpe e beni preziosi.

"Ero a cena con due amici quando il telefono ha iniziato a squillare all'impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato mio figlio. MI ha raccontato quello che era successo in tv e, d'istinto ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie, soprattutto, nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio che era in lacrime". Pago, nome d'arte di Pacifico Settembre, ha così confermato di aver intrapreso vie legali contro Soleil Sorge, Giacomo Urtis e Katia Ricciarelli, "Successivamente la querela la potrà presentare Miriana a nome suo, quanto uscirà dalla Casa. Questa storia mi fa schifo e sono veramente inca**ato".

Pago poi si sofferma sulle parole usate da Katia Ricciarelli contro l'ex moglie, che lo ricordiamo l'ha definita una "tenutaria del casino": "Non giudico quello che fa la mia ex moglie. È una donna adulta. Di certo lei passa per donnaccia se ha uno o due flirt, invece Belli, Basciano e Antinolfi - che fanno altrettanto - diventano dei playboy. Ma di che cosa stiamo parlando nel 2022, in un momento storico in cui si combatte per abbattere i muri del pregiudizio. MI ha fatto molto male che quelle frasi siano uscite dalla bocca di due donne come Soleil e Katia Ricciarelli. E poi parlano di solidarietà femminile.... Spero che le diffide facciano riflettere le due signore e Urtis. E anche i leoni da tastiera".