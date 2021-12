GF Vip, il dolore di Miriana Trevisan per la morte dello zio

La notizia della morte dello zio ha sconvolto l’esperienza al GF Vip di Miriana Trevisan, raggiunta dalla triste comunicazione nel confessionale da parte degli autori del reality.

La concorrente non ha trattenuto le lacrime tornando dai compagni a cui ha confidato tutto il suo dolore per un altro episodio drammatico che ha sconvolto l’ultimo periodo: "Quest'anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest'estate e adesso mio zio" ha detto in lacrime agli inquilini che le hanno offerto tutto il suo sostegno. Lo zio di Miriana era malato da tempo e a lui era particolarmente affezionata: "Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo" ha aggiunto ricordando l’uomo a cui era molto legata. "Ero strana in questi giorni, l’avevo detto che avrei dovuto parlare con mia nonna. Ha 103 anni, sapevo che c’era qualcosa che non andava" ha dichiarato ancora la concorrente: "Sentivo un urlo della mia famiglia ma non sapevo per che cosa, ero convinto fosse per nonna".

Nonostante il grave lutto la showgirl ha deciso di non lasciare il programma di Canale 5.

Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 29, 2021

La morte del padre

Era settembre 2020 quando Miriana comunicò via social la perdita del papà: "Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie" aveva scritto in un post la showgirl che in questi mesi al GF Vip diverse volte ha fatto riferimento a vicende private particolarmente difficili. "Ho i miei cavoli fuori che non porto qui perché voglio essere allegra", aveva ammesso. E ancora: "Dico la verità, stavo per morire quest’estate, a me non me ne frega niente, io non soccombo mai" ha aggiunto ancora parlando di un problema probabilmente di salute che affrontato con coraggio e superato.