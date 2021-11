Gf Vip, Miriana Trevisan in lacrime: "Ho rischiato di morire pochi mesi fa"

(Nel video Miriana parla del papà)

Miriana Trevisan si è raccontata a cuore aperto nella puntata di ieri sera, in un momento dedicato a lei e alla sua vita, e ha parlato per la prima volta dell'operazione subita lo scorso agosto. Le hanno tolto l'utero e ha rischiato di morire: "Il 3 agosto mi levano l'utero. Stavo morendo - ha ricordato commossa - Quando stavo male ho capito che ho una famiglia meravigliosa che non mi ha mai lasciato un secondo, Paci (Pago, ndr) presente con il bambino e degli amici meravigliosi. Sto vivendo una rinascita in cui non voglio dimenticare Miriana".

Una cosa che le ripeteva sempre suo padre prima di morire, un anno fa. Miriana ne parla in lacrime: "Mi diceva di pensare a me, che era orgoglioso perché avevo fatto tutto da sola e che adesso doveva preoccuparsi di me. L'intervento l'ho fatto nell'ospedale in cui era stato ricoverato, nella stessa stanza, solo al piano di sopra. Ero coccolata da tutti, perché lui lì era amatissimo".

Non è stato semplice accettare quanto accaduto. "Per una donna è difficile, non puoi più avere figli" spiega la showgirl, che però ha trovato negli affetti la forza per andare avanti e oggi è grata alla vita e al suo papà Loris, che continua a sentire accanto.